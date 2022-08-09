Украинка Лиза приехала в Латвию из Житомирской области в начале марта, сбежав вместе с ребенком от массированных бомбежек.
Все деньги беженцам? Как Латвия помогает украинцам и своему населению
"Мы приехали, когда Центр поддержки беженцев в Риге еще был закрыт. Я успела подать документы на пособие еще до того, как начался большой поток беженцев", - рассказывает Лиза.
Даже при том, что документы семья подала рано, первое пособие Лиза получила примерно через месяц после этого и еще до получения денег была вынуждена снять квартиру и заключить официальный договор на аренду, первые пять недель оплачивая все свои расходы самостоятельно.
Правительство Латвии выделяет миллионы евро на поддержку беженцев из Украины, и это кажется несправедливым некоторым латвийцам - особенно тем, кто не знает, как сможет оплачивать скорые счета на отопление.
На какие суммы может претендовать украинский беженец?
Гражданские лица из Украины в случае необходимости имеют право в социальной службе самоуправления по месту своего расположения или проживания в домашнем хозяйстве просить выделить им следующие пособия:
- единовременное кризисное пособие в размере 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка;
- гарантированный минимальный доход (GMI) - 109 евро для первого лица и 76 евро для каждого последующего лица в домашнем хозяйстве гражданина Украины (первые три месяца - без оценки материального статуса; продление - в зависимости от оценки);
- другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями лица. Размер выплат идентичен выплатам латвийцам с идентичным статусом.
Источник: Министерство благосостояния
Помимо единовременного кризисного пособия Лиза каждый месяц получала 25 евро на ребенка. Так как украинка в Латвии снимала жилье, государство частично покрывало арендную плату. Из 370 евро за аренду квартиры оплачивалось около 250 евро плюс 205 евро коммунальных платежей. Такая поддержка без оценки материального состояния бежавшего от войны украинца действует первые три месяца после прибытия в Латвию. Потом - только для тех, кто соответствует определенным критериям малообеспеченного лица.
Кроме того, через месяц после переезда Лиза и ее ребенок начали получать боксы с едой.
"У меня были свои сбережения, и я выкрутилась, я не представляю, как справлялись люди, которые приехали без ничего, - говорит Лиза. - Проблема в том, что очень долго приходилось ждать помощи. Пока ты все не оформишь, ты не получишь документы, чтобы получить бесплатную еду".
Пособия GMI, доступные украинцам, - точно такие же суммы, какие Латвийская Республика выплачивает своим самым нищим жителям, получившим статус малообеспеченного лица.
Это 109 евро для первого лица и 76 евро для последующих членов семьи.
Какие суммы выплачивают украинским семьям с детьми?
Пособие для семей с детьми присваивается тем гражданским лицам из Украины, которые находятся в Латвии со своими детьми.
Пособие при рождении ребенка - это единоразовое пособие, которое может получить один из родителей на каждого родившегося ребенка. Размер пособия составляет 421,17 евро.
Гражданские лица из Украины имеют право на получение пособия при рождении ребенка, если ребенок родился в Латвии после 24 февраля 2022 года.
Пособие по уходу за ребенком
Присваивается одному из родителей ребенка:
- на ребенка в возрасте до полутора лет - 171 евро в месяц;
- на ребенка в возрасте от полутора до 2 лет - 42,69 евро в месяц.
Государственное семейное пособие
Присваивается одному из родителей ребенка:
- на одного ребенка - 25 евро в месяц;
- на двоих детей - 100 евро (по 50 евро на каждого ребенка) в месяц;
- на троих детей - 225 евро (75 евро на каждого ребенка) в месяц;
- на четырех и более детей - 100 евро в месяц на каждого ребенка.
Источник: Министерство благосостояния
Рижанка Елена на несколько месяцев приняла к себе родственников, уехавших из Львовской области. Всего их приехало четверо - бабушка Елены в возрасте 80 лет и трое ее несовершеннолетних внуков - 9, 15 и 17 лет.
Елена также помогала семье оформлять документы для получения пособий.
"Основная проблема была в том, что дети въехали в страну без родителей. В центре поддержки беженцев нам сообщили, что первым делом нужно оформить опекунство", - рассказывает она.
Опекунство пришлось оформлять через Сиротский суд. Его представители несколько раз приезжали проверить состояние жилья, где будут находиться дети, а также чтобы убедиться, что в семье им хорошо.
Первые пособия семья тоже получила только через месяц. В их случае выплата была наличными, поскольку возникли трудности с оформлением счета в банке.
"Мне сложно назвать точную сумму. Но могу сказать, что в первый месяц бабушка получила около 2000 тысяч евро на себя и троих детей, а также коробки с едой. Так как родственники жили у нас дома, никакие дополнительные пособия на жилье они не запрашивали", - говорит Елена.
Какие суммы выплачивают чрезвычайным опекунам для ухода за детьми?
Чрезвычайному опекуну за уход за несовершеннолетним гражданским жителем Украины без сопровождения родителей полагается поддержка:
- вознаграждение за исполнение обязанностей чрезвычайного опекуна - 171 евро в месяц независимо от количества детей;
- ежемесячное пособие на содержание ребенка не может быть меньше 215 евро за ребенка до 7-летнего возраста, 258 евро - за ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
Источник: Министерство благосостояния
Откуда берутся деньги на пособия?
Представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис рассказал RUS TVNET, что деньги на выплату гражданам Украины выделяют из статьи госбюджета Латвии "на непредвиденные случаи".
В прошлом из этой же бюджетной статьи деньги выделяли на преодоление последствий пандемии, а в этом году оттуда же будут выплачивать субсидии на оплату коммунальных услуг для нуждающихся латвийцев.
С начала войны в Украине правительство Латвии для оказания поддержки, предусмотренной Законом о поддержке гражданского населения Украины, выделило 69,4 млн евро.
Представитель Министерства финансов отметил, что целевые дополнительные средства для поддержки беженцев от войны в Украине в рамках фондов ЕС пока не предусмотрены, хотя некоторые страны-члены Евросоюза призвали ЕС найти такие средства и процесс переговоров идет.
Например, три премьер-министра балтийских стран написали письмо в ЕС о поддержке для стран, в которых пропорционально больше всего украинских беженцев. В настоящее время таких стран восемь: Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Чехия, Кипр, Польша и Словакия. Здесь количество прибывающих беженцев превышает 1% от общей численности населения, что является основным критерием для получения поддержки в случае принятия такого документа.
Предварительная сумма нового финансового инструмента оценивается из расчета поддержки на человека в размере 6000 евро в год. Но подробности о возможности создания этих инструментов будут известны не раньше осени.
Тем временем, чтобы разгрузить государственные бюджеты, Еврокомиссия разрешила государствам-членам ЕС перераспределить полученные ранее, но еще не израсходованные "антиковидные" средства еврофондов.
Так, Минфин вместе с отраслевыми министерствами оперативно пересмотрел доступные средства, и из "обнаруженных" 13 млн евро львиную долю - 10,4 млн евро - было решено выделить как раз Минблагу, администрирующему помощь самым нуждающимся жителям Латвии. В основном эти средства будут направлены на помощь бежавшим от войны гражданам Украины в Латвии.
Как поддерживают жителей Латвии?
Представитель Минфина Алексис Яроцкис пояснил, что в 2022 году бюджет также предусматривает существенную поддержку и для местного населения.
В частности:
- выделено 250 млн евро в рамках вышеупомянутой программы для непредвиденных случаев, чтобы обеспечить поддержку жителей во время чрезвычайного роста цен на энергоносители;
- на финансирование мер по предотвращению и преодолению национальной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19 выделено 562,2 млн евро;
- в дополнение к субсидиям Минфина Министерство благосостояния 21 июня утвердило дополнительные меры для поддержки уязвимых групп населения во время роста цен на энергию и высокой инфляции.
Ожидается, что полный размер только одной субсидии для поддержки латвийцев на отопительный сезон составит 430 миллиона евро - то есть в 6 раз больше, чем выделено в целом на поддержку украинцев.
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