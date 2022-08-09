Все деньги беженцам? Как Латвия помогает украинцам и своему населению

Помимо единовременного кризисного пособия Лиза каждый месяц получала 25 евро на ребенка. Так как украинка в Латвии снимала жилье, государство частично покрывало арендную плату. Из 370 евро за аренду квартиры оплачивалось около 250 евро плюс 205 евро коммунальных платежей. Такая поддержка без оценки материального состояния бежавшего от войны украинца действует первые три месяца после прибытия в Латвию. Потом - только для тех, кто соответствует определенным критериям малообеспеченного лица.

Кроме того, через месяц после переезда Лиза и ее ребенок начали получать боксы с едой.

"У меня были свои сбережения, и я выкрутилась, я не представляю, как справлялись люди, которые приехали без ничего, - говорит Лиза. - Проблема в том, что очень долго приходилось ждать помощи. Пока ты все не оформишь, ты не получишь документы, чтобы получить бесплатную еду".

Это 109 евро для первого лица и 76 евро для последующих членов семьи.

Какие суммы выплачивают украинским семьям с детьми?

Пособие для семей с детьми присваивается тем гражданским лицам из Украины, которые находятся в Латвии со своими детьми.

Пособие при рождении ребенка - это единоразовое пособие, которое может получить один из родителей на каждого родившегося ребенка. Размер пособия составляет 421,17 евро.

Гражданские лица из Украины имеют право на получение пособия при рождении ребенка, если ребенок родился в Латвии после 24 февраля 2022 года.

Пособие по уходу за ребенком

Присваивается одному из родителей ребенка:

на ребенка в возрасте до полутора лет - 171 евро в месяц;

в месяц; на ребенка в возрасте от полутора до 2 лет - 42,69 евро в месяц.

Государственное семейное пособие

Присваивается одному из родителей ребенка:

на одного ребенка - 25 евро в месяц;

в месяц; на двоих детей - 100 евро (по 50 евро на каждого ребенка) в месяц;

(по 50 евро на каждого ребенка) в месяц; на троих детей - 225 евро (75 евро на каждого ребенка) в месяц;

(75 евро на каждого ребенка) в месяц; на четырех и более детей - 100 евро в месяц на каждого ребенка.

Источник: Министерство благосостояния