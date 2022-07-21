В Латвии продолжают дешеветь бензин и дизельное топливо

ЕК каждую неделю обрабатывает данные государств-членов о средних ценах на топливо.

Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация о предыдущей неделе свидетельствует, что в Латвии литр 95-го бензина стоил в среднем 1,947 евро за литр с 12 по 18 июля, неделей ранее средняя цена на 95-й бензин составляла 2,012 евро за литр, а еще на неделю раньше - 2,043 евро за литр.

При этом средняя цена на дизельное топливо на прошлой неделе составляла 1,939 евро за литр. Неделей ранее дизельное топливо стоило 1,996 евро за литр, а еще на неделю раньше — 2,062 евро за литр.

В Европе самая высокая средняя цена на бензин 95-й марки на прошлой неделе зафиксирована в Греции – 2,34 евро за литр, а самая низкая – в Польше, где бензин стоил 1,56 евро за литр. При этом самая высокая средняя цена на дизельное топливо на прошлой неделе была отмечена в Швеции, где она достигла 2,44 евро за литр, а самая низкая - в Венгрии, где дизельное топливо стоило 1,43 евро за литр.

Рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был достигнут на неделе с 14 по 20 июня, когда в среднем бензин этой марки стоил 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены на дизельное топливо - на неделе с 21 по 27 июня - 2,108 евро за литр.