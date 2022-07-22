Минэкономики и Latvenergo призывают экономно использовать природный газ

Бутанс подчеркнул, что лучшая энергия - та, которая не используется, и сообщил, что за первые два квартала этого года в Латвии снизилось потребление природного газа.

По его словам, домохозяйства стали более предусмотрительными, предприятия также переходят на альтернативные источники энергии, включая программу по замене отопительных котлов на топливные гранулы или щепу.

Председатель правления Latvenergo Чаксте пояснил: хотя Latvenergo и закупило природный газ по заданию правительства, важно научиться экономить газ прямо сейчас, потому что ресурс будет дорогим, а также высока вероятность проблем с его доступностью.

"Это цена войны и независимости, и, скажем так, это гораздо меньшее зло, чем то, что происходит в Украине.

Это, наверное, маленький вклад каждого в единство и борьбу с агрессором. Следует вести себя умно: давайте подумаем об энергоэффективности прямо сейчас, летом, и найдем способы сократить свое потребление, даже не снижая комфорта, а просто позаботившись о том, чтобы не тратить так много лишней энергии", - пояснил Чаксте.

Он сказал, что закупленных Latvenergo запасов природного газа хватит для нужд населения, однако сектор юридических лиц ожидает напряженная ситуация, поэтому компаниям следует подумать о том, как обеспечить себя, и найти возможные резервные варианты.

В то же время Чаксте отметил, что если будет введен в эксплуатацию планируемый терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, вкупе с Клайпедским терминалом СПГ это создаст безопасность в секторе природного газа в регионе.

Уже сообщалось, что в среду, 20 июля, Европейская комиссия (ЕК) предложила всем государствам-членам Европейского союза установить обязательные цели по экономии природного газа на случай сокращения поставок до кризисного уровня.