Главное за 24 июля ⟩ Prāta Vētra в Елгаве, потоп в Сочи и прогнозы на осеннюю волну Covid-19

Строительство Саркандаугавского моста через железную дорогу подорожало примерно на 1,1 млн евро. Ранее предполагалось, что повышение цены может составить до 15% от оставшейся суммы договора - 8,3 млн евро, но ее удалось снизить.

Менее чем через неделю после установки понтонный мост в Межотне Бауского края вновь закрыт, так как по нему невозможно пройти, не замочив ног. Причиной является высокий уровень воды в Лиелупе возле Межотне. Свое время отслужили и конструкции моста.

Главное за рубежом:

Министерство обороны России сегодня, 24 июля, подтвердило нанесение ракетного удара по порту Одессы. Если верить сообщению, удар был нанесен по судоремонтному заводу, который находится на территории порта. Минобороны России утверждает, что был уничтожен украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon.

После сильного ливня в Сочи река Бзугу вышла из берегов, несколько районов города оказались затоплены. Потоки воды сносят легковые автомобили. Мэр города сообщил о гибели одного человека. В соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, как потоки воды сносят легковые автомобили, в городе слышны звуки сирены.

США и их союзники могут поставить Украине от 25 до 30 систем залпового огня HIMARS и их аналогов, заявил в интервью RFE/RL председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит. "Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько можем", - отметил Смит.

Собственники хутора Тоотси сделали тревожный пост в Facebook. Предположительно, принадлежавшая семье лошадь испугалась фейерверка со свадьбы соседей и, пытаясь убежать в состоянии паники, нанесла себе смертельные травмы.

Российско-украинская война может закончиться быстрее, если Запад предоставит ВСУ более дальнобойные ракеты к американским РСЗО HIMARS. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу призвал организовать мирные переговоры между США и Россией, чтобы завершить войну в Украине, одновременно раскритиковав стратегию Европейского союза в этом конфликте. По его мнению, Европейскому союзу стоит быть между сторонами, а не помогать только украинцам. Санкции "не изменят ситуацию", и "украинцы не победят", указал премьер Венгрии.

Несколько взрывов раздалось в морском порту Одессы утром в субботу, спустя менее суток после подписания договора о возобновлении экспорта украинского зерна. Украинские власти сообщили о ракетном ударе, нанесенном Россией. По сведениям оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, удар по морскому торговому порту Одессы был нанесен крылатыми ракетами типа "Калибр".

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