Вс, 24.07.2022
Инстинкт родителей - защищать своего ребенка. Но тогда я подумала, что если он действительно собирается делать такие вещи, то в тюрьме ему будет безопаснее. Николь Шуберт, мать из США
Николь Шуберт, мать из США

Главное за 24 июля ⟩ Prāta Vētra в Елгаве, потоп в Сочи и прогнозы на осеннюю волну Covid-19

ФОТО: Laura Baltiņa/TVNET

Ну вот и подходят к концу выходные. Надеемся, вы хорошо отдохнули и готовы уже с утра вернуться к рабочему ритму, но сначала - узнайте о главном, что произошло в нашей стране и за ее пределами.

Новости Латвии:

23 июля группа Prāta Vētra ярким шоу в Елгаве открыла концертный тур "Год без календаря". В программе вечера прозвучали как уже полюбившиеся слушателям мелодии Prāta Vētra, так и песни из нового альбома "Год без календаря" с участием группы современной народной музыки Tautumeitas.

В Латвию осенне-зимняя волна Сovid-19 придет через четыре-пять недель после обнаружения или вспышки нового штамма в других странах, говорится в информационном отчете, подготовленном Министерством здравоохранения. По данным Минздрава, с 9 июня текущего года заболеваемость Covid-19 постепенно начала расти. Например, 19 июня кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости достигал 145 случаев на 100 000 жителей, а 8 июля - уже 340,2.

На предприятии Skaidas Тукумского края представлена созданная в Латвии инновационная технология - система когенерации газификации модульной древесины, способная производить как электричество, так и тепло, а в процессе тригенерации также и холод.

Юрмальская дума призывает владельцев участков земли убрать расположенные вдоль обочин улиц камни. Как указали в самоуправлении, владельцы ограничивают прилегающие к частной собственности территории камнями, устанавливая их на обочинах улиц, на границах красных линий. Такие действия могут привести к возникновению опасных ситуаций и поэтому запрещены.

Строительство Саркандаугавского моста через железную дорогу подорожало примерно на 1,1 млн евро. Ранее предполагалось, что повышение цены может составить до 15% от оставшейся суммы договора - 8,3 млн евро, но ее удалось снизить.

Менее чем через неделю после установки понтонный мост в Межотне Бауского края вновь закрыт, так как по нему невозможно пройти, не замочив ног. Причиной является высокий уровень воды в Лиелупе возле Межотне. Свое время отслужили и конструкции моста.

Главное за рубежом:

Министерство обороны России сегодня, 24 июля, подтвердило нанесение ракетного удара по порту Одессы. Если верить сообщению, удар был нанесен по судоремонтному заводу, который находится на территории порта. Минобороны России утверждает, что был уничтожен украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon.

После сильного ливня в Сочи река Бзугу вышла из берегов, несколько районов города оказались затоплены. Потоки воды сносят легковые автомобили. Мэр города сообщил о гибели одного человека. В соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, как потоки воды сносят легковые автомобили, в городе слышны звуки сирены.

США и их союзники могут поставить Украине от 25 до 30 систем залпового огня HIMARS и их аналогов, заявил в интервью RFE/RL председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит. "Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько можем", - отметил Смит.

Собственники хутора Тоотси сделали тревожный пост в Facebook. Предположительно, принадлежавшая семье лошадь испугалась фейерверка со свадьбы соседей и, пытаясь убежать в состоянии паники, нанесла себе смертельные травмы.

Российско-украинская война может закончиться быстрее, если Запад предоставит ВСУ более дальнобойные ракеты к американским РСЗО HIMARS. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу призвал организовать мирные переговоры между США и Россией, чтобы завершить войну в Украине, одновременно раскритиковав стратегию Европейского союза в этом конфликте. По его мнению, Европейскому союзу стоит быть между сторонами, а не помогать только украинцам. Санкции "не изменят ситуацию", и "украинцы не победят", указал премьер Венгрии.

Несколько взрывов раздалось в морском порту Одессы утром в субботу, спустя менее суток после подписания договора о возобновлении экспорта украинского зерна. Украинские власти сообщили о ракетном ударе, нанесенном Россией. По сведениям оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, удар по морскому торговому порту Одессы был нанесен крылатыми ракетами типа "Калибр".

Интересное чтиво:

Каждый день в Украине происходят разные события: украинский солдат отправляется на поле боя, профессор, рискуя жизнью, проводит онлайн-лекции из окопа, отец обнимает дочь, которую не видел четыре месяца, многодетная семья остается без крыши над головой, так как в их дом прилетела российская ракета, - такой коллективный опыт проживают украинцы во время жестокой, сложной и болезненной войны. Без всякой редактуры эти истории от первого лица собирает проект War Stories.

23-летняя девушка из США конец июля собиралась провести с сестрой. Они планировали отправиться на прогулку, покупаться в местном озере, а также посмотреть салют. Вместо этого молодая женщина вместе с бывшим другом пряталась в гостиничном номере, где тайно проводила аборт.

Сидящий в тюрьме оппозиционный политик Алексей Навальный поздравил с днем рождения свою жену Юлию. Сегодня Юлии Навальной исполнилось 45 лет. Ее муж поздравил ее постом в социальной сети Instagram.

Голливудская актриса Анджелина Джоли одержала победу над Брэдом Питтом в суде по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval. В феврале 2022 года СМИ сообщили, что Питт обвинил Джоли в продаже доли их винодельческого бизнеса российскому бизнесмену и владельцу крупного производителя алкогольных напитков SPI Group Юрию Шефлеру.

Российская актриса Чулпан Хаматова переехала в Латвию еще в марте 2022 года. Она дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой. Актриса откровенно призналась, что не поддерживает военные действия на территории Украины. Она поняла, что не может жить во лжи, а потому приняла решение забрать детей и уехать из РФ.

15 и 16 июля Луцавсала стала эпицентром самой современной музыки, собрав звезд хип-хопа мирового уровня на фестивале Positivus. Megan Thee Stallion, а также гарлемский рэпер A$AP Rocky были самыми большими знаменитостями, которых мы могли видеть живьем. Но во время выступлений этих артистов меня не покидало ощущение, что многие пришли на концерт из-за влияния TikTok или решили посмотреть на отца малыша Рианны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back