Зарегистрирована крупнейшая в этом году закачка газа из России

В пятницу на Корнетском (Изборском) входе фактически было использовано 81 803 мегаватт-часа (МВтч) электроэнергии. Ранее наибольшее количество суточной мощности было зафиксировано в четверг, 21 июля, когда оно составило 69 147 МВтч.

В субботу, 23 июля, и в воскресенье, 24 июля, на входе также было зарегистрировано более 75 000 МВтч потребляемой мощности.

В то же время эти мощности меньше, чем в прошлом году: например, фактический объем природного газа, поступившего из России 22 июля 2021 года, составил 133 437 МВтч. Сократился и общий объем поступившего в Латвию природного газа из России в июле: с 1 по 24 июля текущего года оно составляет 555 989 МВтч, тогда как в прошлом году в этот же период составляло 3 015 557 МВтч.

В целом с 1 января по 24 июля текущего года на входе в Корнети фактически использована мощность природного газа в объеме 3 293 542 МВтч, что на 73,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Уже сообщалось, что 14 июля в окончательном чтении Сейм принял поправки в закон об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.