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Предприниматели: Неиспользованные энергоресурсы Латвии - древесина и торф

rus.tvnet.lv/LETA
Предприниматели: Неиспользованные энергоресурсы Латвии - древесина и торф
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Лес. Иллюстративное фото
Лес. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

Древесина, торф и отходы - это ресурсы, которые Латвия может использовать для повышения своей энергетической независимости в теплоснабжении. Для ее фактического осуществления требуется реальная воля лиц, принимающих решения. Такую картину описывают предприниматели из нескольких отраслей, отмечающие, что в Латвии есть ресурсы, которые можно использовать для производства тепла и электричества, пишет во вторник Dienas bizness.

"Латвия - страна, богатая лесными ресурсами, и в нынешних условиях их необходимо использовать для укрепления энергетической независимости", - подчеркивает председатель правления Латвийского общества лесовладельцев Арнис Муйжниекс.

Более половины территории Латвии покрыто лесами, и их площадь продолжает увеличиваться. Климатические условия и почвы Латвии создают отличные условия для лесного хозяйства.

Традиции лесоводства и законодательные требования обеспечивают непрерывность лесохозяйственного цикла, в ходе которого ведется заготовка древесины, осуществляется восстановление леса и уход.

По исследованиям ученых Латвийского государственного института леса "Силава", количество энергии, которое можно получить из древесины и порубочных остатков наименее ценных пород, оценивается в 1,05-1,15 млн ТДж, и это без учета энергии, которую можно было бы получить от древесины, растущей вдоль канав и на участках объектов инфраструктуры.

В настоящее время в Латвии также имеется огромное количество заросших насаждений малоценных с хозяйственной точки зрения пород деревьев, например, в насаждениях взрослой и переросшей белой ольхи насчитывается около 23 миллионов кубометров древесины.

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