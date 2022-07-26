Древесина, торф и отходы - это ресурсы, которые Латвия может использовать для повышения своей энергетической независимости в теплоснабжении. Для ее фактического осуществления требуется реальная воля лиц, принимающих решения. Такую картину описывают предприниматели из нескольких отраслей, отмечающие, что в Латвии есть ресурсы, которые можно использовать для производства тепла и электричества, пишет во вторник Dienas bizness.
Предприниматели: Неиспользованные энергоресурсы Латвии - древесина и торф
"Латвия - страна, богатая лесными ресурсами, и в нынешних условиях их необходимо использовать для укрепления энергетической независимости", - подчеркивает председатель правления Латвийского общества лесовладельцев Арнис Муйжниекс.
Более половины территории Латвии покрыто лесами, и их площадь продолжает увеличиваться. Климатические условия и почвы Латвии создают отличные условия для лесного хозяйства.
Традиции лесоводства и законодательные требования обеспечивают непрерывность лесохозяйственного цикла, в ходе которого ведется заготовка древесины, осуществляется восстановление леса и уход.
По исследованиям ученых Латвийского государственного института леса "Силава", количество энергии, которое можно получить из древесины и порубочных остатков наименее ценных пород, оценивается в 1,05-1,15 млн ТДж, и это без учета энергии, которую можно было бы получить от древесины, растущей вдоль канав и на участках объектов инфраструктуры.
В настоящее время в Латвии также имеется огромное количество заросших насаждений малоценных с хозяйственной точки зрения пород деревьев, например, в насаждениях взрослой и переросшей белой ольхи насчитывается около 23 миллионов кубометров древесины.
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