Предприниматели: Неиспользованные энергоресурсы Латвии - древесина и торф

Древесина, торф и отходы - это ресурсы, которые Латвия может использовать для повышения своей энергетической независимости в теплоснабжении. Для ее фактического осуществления требуется реальная воля лиц, принимающих решения. Такую картину описывают предприниматели из нескольких отраслей, отмечающие, что в Латвии есть ресурсы, которые можно использовать для производства тепла и электричества, пишет во вторник Dienas bizness.