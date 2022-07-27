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Работу начнет новое мобильное приложение для вызова такси Forus Taxi

rus.tvnet.lv
Работу начнет новое мобильное приложение для вызова такси Forus Taxi
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Такси. Иллюстративное фото
Такси. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

Дирекция автомобильного транспорта зарегистрировала для работы в Латвии нового поставщика услуг мобильных приложений - Taxigo Tallinn OU, который будет предлагать приложение Forus Taxi для вызова такси. До сих пор такие услуги в Латвии оказывали бренды Bolt и DispoCars.

Регистрация Taxigo Tallinn OU произведена при условии, что предприятие перед началом оказания услуг подтвердит, что передача данных в Службу государственных доходов обеспечивается в режиме онлайн сразу после поездки. Поставщик услуг зарегистрирован в Информационной базе данных автомобильных перевозчиков 27 июля текущего года.

Приложение Forus Taxi уже доступно в Эстонии и Литве, теперь у пассажиров будет возможность использовать его и в Латвии. Появление нового поставщика услуг для пассажиров расширит выбор сервиса, а для перевозчиков - выбор партнера, предоставляющего наиболее выгодные условия.

Требование регистрации веб-сайта или мобильного приложения касается поставщиков услуг тогда, когда через них организованы коммерческие пассажирские перевозки легковым автомобилем, в том числе такси, если услуга может быть оформлена, подтверждена и оплачена с помощью сайта или мобильного приложения.

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