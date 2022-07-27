Несмотря на цены, в Латвии выросло количество проданного топлива

На 2,2% за пять месяцев увеличился объем розничной реализации топлива, при этом реализация оптовым потребителям увеличилась на 21,8%, а продажи маркированного топлива выросли на 8,2%. Объем топлива, используемого для собственного потребления и прочих целей, увеличился на 33,8%.

Наибольший объем реализации за пять месяцев приходится на дизельное топливо - 380 200 тонн, далее следует бензин - 60 397 тонн, дизельное топливо для сельского хозяйства - 36 082 тонны, керосин - 22 227 тонн, топливный газ - 16 268 тонн, автомобильный газ - 12 857 тонн и топливный мазут - 1452 тонны.

В оценке по товарным категориям за пять месяцев на 2,6% увеличился объем реализации дизельного топлива, объем дизельного топлива для сельского хозяйства вырос на 25,4%, керосина - в 4,9 раза, топливного газа на 11,8%.

За пять месяцев сократился объем реализации бензина - на 1,7%, автогаза - на 10,8% и мазута - на 25,6%.

Всего за пять месяцев текущего года в розницу реализована 379 561 тонна топлива, что на 8 100 тонн, или на 2,2%, больше, чем за пять месяцев 2021 года.

Самый значительный объем реализации в розничной торговле за пять месяцев у дизельного топлива - 299 952 тонны, далее следует бензин - 59 651 тонна, автомобильный газ - 11 730 тонн и дизтопливо для сельского хозяйства - 8187 тонн.

За пять месяцев объем реализации дизтоплива в розницу увеличился на 3%, объем реализации бензина снизился на 1,5%, объем реализации дизтоплива для сельского хозяйства вырос на 26,5%, а объем реализованного автогаза сократился на 11,2%.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было реализовано в общей сложности 1 341 207 тонн нефтепродуктов (топлива), что на 55 189 тонн, или на 4,3%, больше, чем в 2020 году.

В розницу в 2021 году реализовано 964 512 тонн топлива, что на 34 168 тонн, или на 3,7%, больше, чем в 2020 году.