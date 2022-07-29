В экономике Латвии начался спад, который, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, заявили агентству LETA в Министерстве финансов, комментируя данные быстрой оценки латвийского валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал.
В Латвии начался спад экономики
Минфин отмечает, что после неожиданно сильного роста в первом квартале латвийская экономика во втором квартале этого года упала на 1,4%. При этом в течение года, по нескорректированным данным, темпы роста снизились с 6,7% в первом квартале до 2,6% во втором квартале.
Аналогичная ситуация складывается и в других странах.
Если в первом квартале экономический рост оказался значительно выше ожидаемого, то во втором квартале ситуация была противоположной, и экономическое развитие оказалось слабее, чем ожидалось.
В апреле-мае хорошие темпы роста сохранились в обрабатывающей промышленности и резко возросли в сфере услуг, в том числе в размещении и питании, транзите, авиаперевозках. В то же время показатели настроений предпринимателей и потребителей существенно ухудшились по сравнению с февралем, что сигнализирует о возможном экономическом спаде в будущем.
Во втором квартале, по данным Центрального статистического управления, в сфере услуг сохранился рост на 4,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, хотя он был ниже, чем в первом квартале, а в производственных секторах уже зафиксировано падение на 0,4%.
Данные показывают, что обрабатывающая промышленность по-прежнему имеет очень высокие темпы роста, при этом объем производства увеличился более чем на 6% по сравнению с апрелем и маем прошлого года, однако снижение началось в строительстве.
Строительный сектор первым в латвийской экономике ощутил на себе последствия стремительного роста цен, что все чаще вынуждает пересматривать заключенные договоры. Негативное влияние на отрасль оказывает нехватка материалов и повышенные риски безопасности, что вынуждает частных инвесторов более осторожно относиться к инвестиционным проектам в регионе.
В сфере услуг наблюдался сильный рост, как и в первом квартале, в сфере размещения и общественного питания, где прием гостей в гостиницах более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, а количество пассажиров в аэропорту было в пять раз выше, Лучше обстояло дело и с грузовыми транзитными перевозками. В то же время по мере иссякания грузопотоков из России уже в июне можно наблюдать резкое снижение.
Представители Минфина добавляют, что аналогичное замедление наблюдается и в розничном секторе, тогда как в оптовой торговле в апреле уже начался резкий спад из-за уменьшения торговых сделок с Россией после вторжения на Украину.
Данные последних месяцев показывают, что спад в экономике уже начался и, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, когда рост издержек и проблемы с поставками начнут более заметно сказываться на обрабатывающей промышленности и в то же время ослабнет потребление населения, так как цены на предметы первой необходимости и стоимость жилья быстро растут.
Аналогичная ситуация и в других странах мира, в том числе основных внешнеторговых партнерах Латвии, где экономический рост уже замедляется и спрос на латвийский экспорт может ослабнуть, подчеркивают представители Минфина. Индекс деловых и потребительских настроений Европейского союза ESI резко снизился в июле.
Представители МИД сообщают, что данных о динамике ВВП основных торговых партнеров Латвии во втором квартале пока нет, но опережающие индикаторы сигнализируют о возможном сокращении. Кроме того, международные организации скорректировали рост ВВП этих стран в сторону понижения, в том числе в Германии, Швеции, Финляндии. Более медленный рост ожидается также в Литве и Эстонии.
Представители Минфина подчеркивают, что в такой ситуации, как и при "Covid-19", важную роль будет играть государственная поддержка.
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