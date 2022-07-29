В Латвии начался спад экономики

Данные показывают, что обрабатывающая промышленность по-прежнему имеет очень высокие темпы роста, при этом объем производства увеличился более чем на 6% по сравнению с апрелем и маем прошлого года, однако снижение началось в строительстве.

Строительный сектор первым в латвийской экономике ощутил на себе последствия стремительного роста цен, что все чаще вынуждает пересматривать заключенные договоры. Негативное влияние на отрасль оказывает нехватка материалов и повышенные риски безопасности, что вынуждает частных инвесторов более осторожно относиться к инвестиционным проектам в регионе.

В сфере услуг наблюдался сильный рост, как и в первом квартале, в сфере размещения и общественного питания, где прием гостей в гостиницах более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, а количество пассажиров в аэропорту было в пять раз выше, Лучше обстояло дело и с грузовыми транзитными перевозками. В то же время по мере иссякания грузопотоков из России уже в июне можно наблюдать резкое снижение.

Представители Минфина добавляют, что аналогичное замедление наблюдается и в розничном секторе, тогда как в оптовой торговле в апреле уже начался резкий спад из-за уменьшения торговых сделок с Россией после вторжения на Украину.