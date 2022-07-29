В поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) попала информация из СМИ о том, что предприятие Latvijas gāze возобновило приобретение газа из России, сообщает служба.
Служба госбезопасности изучает информацию о закупке газа из России
Служба госбезопасности в соответствии со своей компетенцией регулярно проводит проверки относительно возможных нарушений санкций. "Упомянутая информация находится в нашем поле зрения, но сейчас мы не будем комментировать это", - отметили в СГБ.
В то же время в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) отметили, что то, какие именно договоры заключены между торговцами - порядок расчетов, предоплата, последующая оплата - и как они выполняются, а также будут ли торговцы продолжать производить оплату в другой валюте, не входит в компетенцию КРОУ, так как рынок открыт и у всех его участников есть свобода заключения сделок.
Ответственность за нарушение санкций могут наложить компетентные органы, упомянутые в Законе о международных санкциях и в Законе о национальных санкциях Латвийской Республики: Комиссия рынка финансов и капитала, Государственная служба доходов, Центр защиты прав потребителей, Латвийский совет присяжных адвокатов, Латвийский совет присяжных нотариусов, Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми, Управление национального культурного наследия и Латвийский банк.
Эти органы уполномочены налагать административные санкции и применять надзорные меры в отношении поднадзорных им лиц за нарушение международных и национальных законов и нормативных актов, регулирующих санкционные требования в отношении систем внутреннего контроля и управления санкционными рисками.
Напомним, что компания Latvijas gāze возобновила закупки газа в России, об этом в четверг сообщило Латвийское телевидение.
"Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы пока не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик", - сказал глава компании Айгарс Калвитис, не называя нового поставщика, потому что "это коммерческая информация, которую мы не обсуждаем в публичном пространстве".
После вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Но с середины июня увеличивается закупка газа из России.
Уже объявлено, что Латвия решила полностью отказаться от российского газа с 1 января следующего года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!