Служба госбезопасности изучает информацию о закупке газа из России

Служба госбезопасности в соответствии со своей компетенцией регулярно проводит проверки относительно возможных нарушений санкций. "Упомянутая информация находится в нашем поле зрения, но сейчас мы не будем комментировать это", - отметили в СГБ.

В то же время в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) отметили, что то, какие именно договоры заключены между торговцами - порядок расчетов, предоплата, последующая оплата - и как они выполняются, а также будут ли торговцы продолжать производить оплату в другой валюте, не входит в компетенцию КРОУ, так как рынок открыт и у всех его участников есть свобода заключения сделок.

Ответственность за нарушение санкций могут наложить компетентные органы, упомянутые в Законе о международных санкциях и в Законе о национальных санкциях Латвийской Республики: Комиссия рынка финансов и капитала, Государственная служба доходов, Центр защиты прав потребителей, Латвийский совет присяжных адвокатов, Латвийский совет присяжных нотариусов, Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми, Управление национального культурного наследия и Латвийский банк.