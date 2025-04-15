Минобороны, возможно, потратит 900 тысяч евро на парадные сабли

Как проверило агентство LETA, согласно информации, доступной на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB), в феврале этого года Центр военной логистики и закупок (VALIC) объявил открытый конкурс на закупку держателей для сабель. А в конце прошлого года в конкурсе на приобретение кистей для сабель победила компания Pils LVA с суммой контракта 41 999 евро.

В 2023 году в конкурсе, организованном VALIC по закупке офицерских сабель, победила компания Wilco, и тогда цена договора составила 110 501 евро. В 2022 году в конкурсе на поставку офицерских сабель победила компания Sils&Sons с ценой договора 100 000 евро. В том же 2022 году Wilco получила право на поставку офицерских сабель по контрактам на сумму 148 749 и 495 867 евро. В 2020 году Sils&Sons выиграла конкурс на закупку офицерских сабель стоимостью 100 000 евро.

В министерстве подчеркнули, что сабли предназначены для действующих и будущих офицеров - выпускников Национальной академии обороны. Дополнительно в ведомстве напомнили, что действующие правила Кабинета министров определяют состав офицерского обмундирования, включающего саблю с держателем и кистью для сабли.

Традиция вручать саблю была установлена в 1920 году, и ее вручает Президент государства.

Iepirkums vēl nav izsludināts, esmu uzdevis izvērtēt specifikācijas un apjomus. Virsnieku tradīcijas ir godājamas, bet rūpīgi jāizvērtē un jāsamazina šādas izmaksas. Kaujas spēju stiprināšana ir absolūti prioritāra. https://t.co/L5tl0h0jeg — Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 15, 2025