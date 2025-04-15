Минобороны, возможно, потратит 900 тысяч евро на парадные сабли

Министерство обороны (AM) Латвии в ближайшие годы, возможно, израсходует в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил (НВС). Причем ранее уже были заключены контракты на сотни тысяч евро на поставку парадных аттрибутов.
900 000 евро - это максимальная сумма, предусмотренная в центральном плане закупок оборонного ведомства на четырехлетний период с 2026 по 2030 год, уточнило агентство LETA в Министерстве обороны.
Планируется, что конкурс будет объявлен в 2026 году. Фактические расходы на закупку зависят от того, сколько сабель закажут Национальные вооруженные силы в конкретном году. Это означает, что изначально не подразумевается использовать всю максимально предусмотренную договором сумму.
В рамках действующего сейчас контракта стоимость одной сабли может достигать 600 евро.
Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в Twitter сообщил, что поручил пересмотреть спецификации и объемы закупки. "Традиции офицеров заслуживают уважения, но нужно тщательно оценить и сократить подобные расходы", - отметил он, добавив, что укрепление боеспособности является абсолютным приоритетом.
Между тем премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") написала, что правительство финансирует те статьи расходов вооруженных сил, которые способствуют укреплению оборонного потенциала страны. А офицерские сабли к парадной форме, по ее словам, не относятся к наиболее насущным приоритетам Латвии в данный момент. В связи с этим она ждет немедленных шагов со стороны Спрудса.
Как проверило агентство LETA, согласно информации, доступной на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB), в феврале этого года Центр военной логистики и закупок (VALIC) объявил открытый конкурс на закупку держателей для сабель. А в конце прошлого года в конкурсе на приобретение кистей для сабель победила компания Pils LVA с суммой контракта 41 999 евро.
В 2023 году в конкурсе, организованном VALIC по закупке офицерских сабель, победила компания Wilco, и тогда цена договора составила 110 501 евро. В 2022 году в конкурсе на поставку офицерских сабель победила компания Sils&Sons с ценой договора 100 000 евро. В том же 2022 году Wilco получила право на поставку офицерских сабель по контрактам на сумму 148 749 и 495 867 евро. В 2020 году Sils&Sons выиграла конкурс на закупку офицерских сабель стоимостью 100 000 евро.
В министерстве подчеркнули, что сабли предназначены для действующих и будущих офицеров - выпускников Национальной академии обороны. Дополнительно в ведомстве напомнили, что действующие правила Кабинета министров определяют состав офицерского обмундирования, включающего саблю с держателем и кистью для сабли.
Традиция вручать саблю была установлена в 1920 году, и ее вручает Президент государства.
Iepirkums vēl nav izsludināts, esmu uzdevis izvērtēt specifikācijas un apjomus. Virsnieku tradīcijas ir godājamas, bet rūpīgi jāizvērtē un jāsamazina šādas izmaksas. Kaujas spēju stiprināšana ir absolūti prioritāra. https://t.co/L5tl0h0jeg— Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 15, 2025
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