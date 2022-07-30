Байден снова получил положительный результат теста на Covid-19

Байден чувствует себя неплохо, новых симптомов не появилось, необходимости в возобновлении лечения нет, но президент возобновит соблюдение строгой изоляции, сообщил О'Коннор.

"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на Covid", - говорится в заявлении Байдена в Twitter.

"Это случается с меньшинством людей. У меня нет симптомов, но я изолирую себя ради всех, кто меня окружает. Я все еще работаю и скоро вернусь в строй", - добавил Байден.