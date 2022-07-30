Президент США Джо Байден, который на этой неделе сдал несколько тестов на Covid-19 (и получил отрицательные результаты), в субботу, 30 июля, снова получил положительный результат теста, сказал врач Белого дома Кевин О'Коннор, пишет AFP.
Байден снова получил положительный результат теста на Covid-19
Байден снова получил положительный результат теста на Covid-19
Байден чувствует себя неплохо, новых симптомов не появилось, необходимости в возобновлении лечения нет, но президент возобновит соблюдение строгой изоляции, сообщил О'Коннор.
"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на Covid", - говорится в заявлении Байдена в Twitter.
"Это случается с меньшинством людей. У меня нет симптомов, но я изолирую себя ради всех, кто меня окружает. Я все еще работаю и скоро вернусь в строй", - добавил Байден.
Уже сообщалось, что Джо Байден заразился коронавирусом более недели назад.
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