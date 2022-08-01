За последние три дня выявлено 2605 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - почти 950

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 948,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 7737 лабораторных тестов на Covid-19, 33,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 1114 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1491 заболевший был вакцинирован.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 864 329 человек.