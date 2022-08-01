За последние три дня в Латвии зарегистрировано 2605 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние три дня выявлено 2605 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - почти 950
За последние три дня выявлено 2605 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - почти 950
Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 948,9 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 7737 лабораторных тестов на Covid-19, 33,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 1114 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1491 заболевший был вакцинирован.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 864 329 человек.
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