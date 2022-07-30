"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

После военного вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Но с середины июня закупка газа из РФ увеличивается.

В сообщении Latvijas gāze для биржи Nasdaq Riga говорится, что компания является не единственной в Балтийском регионе, кто приобретает и получает природный газ из России.

Ранее "Газпром" уже прекратил поставлять газ Болгарии, Дании, Нидерландам, Польше и Финляндии после их отказа оплачивать поставки в рублях, как того требовал Владимир Путин. Также РФ остановила продажу компании Shell Energy Europe в Германии.

В среду, 27 июля, "Газпром" также резко сократил поставки газа в Европу по "Северному потоку", объясняя это профилактическими работами. Европейские страны утверждают, что Кремль использует энергоносители в качестве инструмента шантажа.

На этой неделе Евросоюз принял решение сократить предстоящей зимой расход газа на 15%, чтобы сэкономить накопленные запасы, опасаясь, что поставки из РФ могут прекратиться полностью.

Всего 12 стран

Проблемы с поставками газа из РФ так или иначе затронули 12 стран Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран Евросоюза. Мы должны готовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению снабжения газом из России", - сказала она в интервью португальской газете Diario de Noticias, назвав действия РФ намеренными.

При этом, как отметила дер Ляйен, ЕС уже получил рекордные объемы сжиженного природного газа из США и продолжает получать все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.