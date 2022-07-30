Российская государственная компания "Газпром" прекратила поставки газа в Латвию из-за "нарушений условия приемки газа", сообщает в субботу, 30 июля, Deutschlandfunk.
"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию
Компания Latvijas Gāze ранее заявляла, что будет платить за российский газ в евро, а не в рублях, как того требует Россия с марта этого года. Ранее сообщалось, что Латвия приняла решение полностью отказаться от российского газа с 1 января следующего года. Поддержанные Сеймом поправки к закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.
Как пишет Telegram-канал "Подъем", в сообщении компании не указано, о каких конкретно нарушениях идет речь. Данные газотранспортного оператора Латвии Conexus также подтверждают остановку поставок из России с субботы, 30 июля.
Накануне глава Latvijas gaze Айгар Калвитис сообщил, что компания продолжает закупать газ у РФ через посредника, оплачивая его в евро, а не в рублях. Кто именно выступил посредником в закупках, Калвитис не сообщил. Он также неоднократно говорил, что у компании нет опасений по поводу поставок газа своим потребителям.
За последний месяц в Латвию из России было закачано примерно один тераватт-час природного газа. Тем временем информация из СМИ о том, что предприятие Latvijas gāze возобновило приобретение газа из России попала в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии.
После военного вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Но с середины июня закупка газа из РФ увеличивается.
В сообщении Latvijas gāze для биржи Nasdaq Riga говорится, что компания является не единственной в Балтийском регионе, кто приобретает и получает природный газ из России.
Ранее "Газпром" уже прекратил поставлять газ Болгарии, Дании, Нидерландам, Польше и Финляндии после их отказа оплачивать поставки в рублях, как того требовал Владимир Путин. Также РФ остановила продажу компании Shell Energy Europe в Германии.
В среду, 27 июля, "Газпром" также резко сократил поставки газа в Европу по "Северному потоку", объясняя это профилактическими работами. Европейские страны утверждают, что Кремль использует энергоносители в качестве инструмента шантажа.
На этой неделе Евросоюз принял решение сократить предстоящей зимой расход газа на 15%, чтобы сэкономить накопленные запасы, опасаясь, что поставки из РФ могут прекратиться полностью.
Всего 12 стран
Проблемы с поставками газа из РФ так или иначе затронули 12 стран Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
"Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран Евросоюза. Мы должны готовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению снабжения газом из России", - сказала она в интервью португальской газете Diario de Noticias, назвав действия РФ намеренными.
При этом, как отметила дер Ляйен, ЕС уже получил рекордные объемы сжиженного природного газа из США и продолжает получать все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.
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