В делопроизводстве участка Баложи Рижского регионального управления Государственной полиции находится уголовный процесс, который начался 28 июля прошлого года по части первой статьи 185 Уголовного закона, за умышленное уничтожение и повреждение имущества.
Фото ⟩ Полиция просит опознать велосипедиста, который отломал "дворники" у автобуса
06.07.2021. Ķekavas nov., uz a/c Rīga-Bauska, pie pagrieziena uz Baložiem, velobraucējs sabiedriskajam autobusam mērķtiecīgi nolauza vējstikla logu tīrītājus. Atkārtoti aicinām atsaukties ikvienu, kurš atpazīst foto redzamo velosipēdistu, zvanot - 67099200 vai 110! #policijameklē pic.twitter.com/9mfSeWhYPI— Valsts policija (@Valsts_policija) August 1, 2022
6 июля 2021 года, в 7:08, в Кекавском крае, на автомобильной дороге А7 (Ригa - Бауска), на перекрестке возле поворота на Баложи, к общественному пассажирскому автобусу ISUZU TURQUOISE подъехал какой-то велосипедист, человек, который, будучи переполнен эмоциями, умышленно, целенаправленно отломал оба дворника с ветрового стекла, пока автобус стоял на перекрестке у красного света. Вместе с мужчиной был еще один велосипедист, который смотрел на происходящее. После инцидента оба велосипедиста уехали в направлении Кекавы.
Государственная полиция повторно призывает ознакомиться с фотографиями велосипедистов и отозваться каждого, кто узнает их, позвонить по номеру телефона 67099200 или 110.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.
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