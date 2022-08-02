Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Полиция просит опознать велосипедиста, который отломал "дворники" у автобуса

rus.tvnet.lv
Полиция просит опознать велосипедиста, который отломал "дворники" у автобуса
Facebook OK Telegram Whatsapp
Фото: Valsts policija

В делопроизводстве участка Баложи Рижского регионального управления Государственной полиции находится уголовный процесс, который начался 28 июля прошлого года по части первой статьи 185 Уголовного закона, за умышленное уничтожение и повреждение имущества.

6 июля 2021 года, в 7:08, в Кекавском крае, на автомобильной дороге А7 (Ригa - Бауска), на перекрестке возле поворота на Баложи, к общественному пассажирскому автобусу ISUZU TURQUOISE подъехал какой-то велосипедист, человек, который, будучи переполнен эмоциями, умышленно, целенаправленно отломал оба дворника с ветрового стекла, пока автобус стоял на перекрестке у красного света. Вместе с мужчиной был еще один велосипедист, который смотрел на происходящее. После инцидента оба велосипедиста уехали в направлении Кекавы.

Государственная полиция повторно призывает ознакомиться с фотографиями велосипедистов и отозваться каждого, кто узнает их, позвонить по номеру телефона 67099200 или 110.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх