Фото ⟩ Полиция просит опознать велосипедиста, который отломал "дворники" у автобуса

6 июля 2021 года, в 7:08, в Кекавском крае, на автомобильной дороге А7 (Ригa - Бауска), на перекрестке возле поворота на Баложи, к общественному пассажирскому автобусу ISUZU TURQUOISE подъехал какой-то велосипедист, человек, который, будучи переполнен эмоциями, умышленно, целенаправленно отломал оба дворника с ветрового стекла, пока автобус стоял на перекрестке у красного света. Вместе с мужчиной был еще один велосипедист, который смотрел на происходящее. После инцидента оба велосипедиста уехали в направлении Кекавы.