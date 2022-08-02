Экономия горячей воды может создать риски для здоровья людей

Инспекция напоминает, что самоуправления и управляющие жилыми домами должны обеспечивать температуру горячей воды выше +55 градусов, так как более низкая температура воды в системах центрального водоснабжения может привести к размножению бактерии легионеллы, вызывающей заболевание легионеллёзом.

Инспекция подчеркивает, что наибольшую опасность размножения бактерий создает температура воды от +37 до +42 градусов. Риск размножения легионеллы существенно возрастает, если температура воды ниже 50 градусов поддерживается в течение более двух часов в сутки.

Бактерии легионеллы могут вызывать инфекционное заболевание, которое проявляется как воспаление легких. Повышен риск развития легионеллеза у людей с хроническими заболеваниями легких и ослабленной иммунной системой, а также у курильщиков и людей старше 50 лет.