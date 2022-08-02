Стакис поручил муниципальным учреждениям и предприятиям экономить энергию

Такое распоряжение издано, поскольку "существует высокий риск того, что цены на электроэнергию, природный газ, централизованное теплоснабжение и другие энергоресурсы в ближайшие месяцы останутся высокими".

В следующем отопительном сезоне всем зданиям cамоуправления поручено снизить потребление тепловой энергии не менее чем на 15%. Для этого температура в помещениях должна быть снижена как минимум на один градус по сравнению с предыдущими сезонами, при этом общая температура не должна превышать +20,5 градуса.

Также отопление должно быть уменьшено вне времени работы учреждений - в ночное время, в выходные и праздничные дни. Температура в помещениях в эти периоды должна быть на четыре градуса ниже, чем во время работы.

Вне отопительного сезона механические системы вентиляции должны быть отключены или работать в соответствии с показателями качества воздуха.

В муниципальных зданиях, оборудованных системой кондиционирования воздуха, необходимо обеспечить ее включение при достижении температуры в помещении не менее 25 градусов.

Рижскому энергетическому агентству и муниципальному агентству Rīgas gaisma поручено в течение двух недель подготовить предложения по снижению энергопотребления в уличном освещении, освещении фасадов, садов, парков и других подобных объектов на 15%.