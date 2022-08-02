ReTV: Часть жителей уже начинает думать о продаже домов, отапливаемых газом

По нынешнему тарифу Янеку за отопление газом, возможно, ежемесячно придется платить более 700 евро.

"Нужно искать другие альтернативы. Другая альтернатива есть. По-моему, у дров или гранул тоже несоразмерно поднята цена. Да, мы рассматривали и возможность установки теплонасоса, но если он когда-то стоил 7-8 тысяч евро, то теперь смета для нашего частного дома пришла на 19 тысяч евро", - рассказал Янек Энкурс.

Мужчина признается, что когда-то он уже жил за пределами Латвии, и если счета продолжат расти, он снова рассмотрит возможность покинуть страну.

И в соцсетях люди делятся размышлениями о том, что последуют частные процессы неплатежеспособности или же даже придется продавать свою недвижимость.

Специалист Latio Элина Дуце рассказала "Новостям ReTV", что уже сейчас наблюдается тенденция - люди в возрасте хотят продать четырех- или трехкомнатные квартиры, чтобы приобрести более маленькие и экономичные квартиры. В свою очередь, владельцы частных домов могут искать различные альтернативы, как расходы на тепло снизить.

"Если есть газовое отопление, то ищут возможности сэкономить на том же самом газовом отоплении, установив регулируемые радиаторы, или же ищут дополнительные возможности отопления дома. На рынке не так уж много энергоэффективных домов, и если бы человек продал свой дом с газовым отоплением, у него других альтернатив особо бы не было", - заявила Дуце.

Напомним, министр благосостояния Гатис Эглитис во вторник, 2 августа, сообщил, что уже в августе государство могло бы покрывать половину повышения цены на газ для жителей, пользующихся выравненными платежами. Как заявил министр в соцсетях, с учетом размера новых выравненных платежей за газ решение будет рассмотрено на заседании правительства 9 августа, и государство начнет поддержку этой группы населения раньше, начиная с августа или даже июля. Поддержка будет оказана и тем, кто использует дровяное отопление.

Ожидается, что 11 августа предложения будут рассмотрены в Сейме.