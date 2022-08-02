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Министр: часть жителей может получить поддержку в связи с подорожанием газа уже в августе

rus.tvnet.lv/LETA
Министр: часть жителей может получить поддержку в связи с подорожанием газа уже в августе
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Министр экономики Гатис Эглитис
Министр экономики Гатис Эглитис Фото: Zane Bitere/LETA

Уже в августе государство могло бы покрывать половину повышения цены на газ для жителей, пользующихся выровненными платежами, сообщил агентству LETA министр благосостояния Гатис Эглитис.

Как заявил министр в соцсетях, с учетом размера новых выровненных платежей за газ решение будет рассмотрено на заседании правительства 9 августа, и государство начнет поддержку этой группы населения раньше, начиная с августа или даже июля.

Поддержка будет оказана и тем, кто использует дровяное отопление.

Ожидается, что 11 августа предложения будут рассмотрены в Сейме.

Эглитис отметил, что ранее, накануне Лиго, правительство решило, что меры поддержки в этом отопительном сезоне будут запланированы с 1 октября этого года до 30 апреля следующего года. Однако жители, которые пользуются выровненными платежами, уже в июле, августе и сентябре получают более высокие счета, и это сразу создает огромную нагрузку, сказал министр благосостояния.

"Скорее всего, это будет тот же принцип, который заложен с 1 октября этого года. А именно, есть база в 68 евро за мегаватт-час, от которой отсчитывается подорожание. Половина подорожания будет покрываться государством. Детали будут разработаны до вторника", - сказал министр.

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