Цены на нефть снижаются. В чем причина?

Reuters сообщает, что на цену нефти влияют текущие сообщения о том, что показатели индекса добычи ухудшились из-за значительного снижения количества заказов. Этот фактор является одним из индикаторов экономического охлаждения.

Нефтетрейдеры особенно обеспокоены Китаем, экономика которого значительно страдает из-за драконовской политики страны по борьбе с коронавирусом.

Другая причина может заключаться в том, что трейдеры занимают выжидательную позицию, поскольку лидеры ОПЕК встречаются на этой неделе, чтобы обсудить план действий.

Reuters указывает, что в ходе встречи Саудовская Аравия попытается убедить представителей ОПЕК и стран-союзников в необходимости увеличения объемов добычи нефти, однако окончательное решение еще не принято.

В Евросоюзе тоже с интересом ждут эту новость, ведь в конце года вступят в силу ограничения, предусматривающие отказ от российской нефти.