Во вторник, 2 августа, цены на нефть резко упали из-за серьезных опасений по поводу масштабной рецессии. Цены на нефть во вторник упали на 4%, а в среду утром продолжилась негативная ценовая динамика: нефть марки Brent потеряла еще один процент. В настоящее время цена на нефть марки Brent составляет 99,1 доллара за баррель, а на американскую нефть марки WTI - 93,2 доллара.
Цены на нефть снижаются. В чем причина?
Reuters сообщает, что на цену нефти влияют текущие сообщения о том, что показатели индекса добычи ухудшились из-за значительного снижения количества заказов. Этот фактор является одним из индикаторов экономического охлаждения.
Нефтетрейдеры особенно обеспокоены Китаем, экономика которого значительно страдает из-за драконовской политики страны по борьбе с коронавирусом.
Другая причина может заключаться в том, что трейдеры занимают выжидательную позицию, поскольку лидеры ОПЕК встречаются на этой неделе, чтобы обсудить план действий.
Reuters указывает, что в ходе встречи Саудовская Аравия попытается убедить представителей ОПЕК и стран-союзников в необходимости увеличения объемов добычи нефти, однако окончательное решение еще не принято.
В Евросоюзе тоже с интересом ждут эту новость, ведь в конце года вступят в силу ограничения, предусматривающие отказ от российской нефти.
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