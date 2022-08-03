Минэкономики подготовило нормативную базу, которая определит подробные условия получения поддержки домохозяйствами для компенсации роста цен на энергоресурсы. Планируется, что эта нормативная база будет рассмотрена в Кабмине 9 августа, а в Сейме - 11 августа.
Планируется установить потолок цен на дрова, усовершенствована поддержка потребителей газа
Как известно, 21 июня Кабинетом Министров принято решение о разработке инструментов поддержки для компенсации населению расходов на электроэнергию, природный газ, тепловую энергию и древесные пеллеты. Учитывая стремительный рост цен на дрова и древесные брикеты, Минэкономики также включило в нормативную базу поддержку домохозяйств, использующих древесные брикеты и древесные брикеты для отопления. Предлагается установить период поддержки с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Предельная цена на дрова планируется на уровне 40 евро/м3 (приблизительно 35 евро/МВтч). Что касается древесных пеллет, министерство предложит правительству принять решение о государственной компенсации увеличения затрат в размере 50% (т.е. если затраты превысят 40 евро/бар.м3), но не более 15 евро. /бер.м3. Максимальный объем поддержки, на которую одно домохозяйство может получить поддержку, составит 35 бер.м3. Максимальное финансирование, необходимое для поддержки, составит приблизительно 37,5 млн евро.
С другой стороны, для древесных брикетов, таких как древесные гранулы, ценовой порог может быть установлен на уровне 300 евро за тонну (примерно 65 евро/МВтч). Как и в других формах поддержки, здесь также компенсируется увеличение затрат в размере 50% (т.е. если затраты превышают 300 евро/т), но не более 100 евро/т. Максимальный объем поддержки, на которую может получить поддержку одно домохозяйство, составит 10 тонн. Максимальное финансирование, необходимое для этой поддержки, составит приблизительно 3,6 млн евро.
Планируется, что домохозяйства, использующие для отопления древесные пеллеты, древесные брикеты или дрова, должны будут обратиться с документами, обосновывающими платеж, в муниципалитет, который примет решение о предоставлении компенсации. В свою очередь, государство возместит стоимость этой компенсации муниципалитету.
При этом важно указать, что Минэкономики также предложит продлить ранее определенный период поддержки для тех домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, установив его с 1 июля 2022 года по 30 апреля 2023 года. Планируется поддержка компенсации цены на газ в размере 30 евро/МВтч (т.е. 0,030 евро/кВтч) при потреблении свыше 221 кВтч/месяц (21 м3/месяц). Максимальное финансирование, необходимое для этой поддержки, составит приблизительно 36 миллионов евро. Поддержку планируется применять автоматически к счетам домохозяйств.
Также напоминаем, что поддержка планируется и для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления - поддержка будет предоставлена тем пользователям электроэнергии, чье потребление превышает 500 кВтч в месяц, если электроэнергия используется для отопления. Государство компенсирует 50% цены на электроэнергию, превышающую 0,160 евро/кВтч, но не более 100 евро/МВтч. Любое домохозяйство должно будет заплатить за первые 500 кВтч, потребленные в соответствии с ценой на электроэнергию, установленной торговцем электроэнергией, но потребление, превышающее этот порог, будет компенсировано. Поддержка планируется с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года. Чтобы получить поддержку, домохозяйство должно будет обратиться в муниципалитет.
Важно подчеркнуть, что в отношении потребителей природного газа и электроэнергии, оплачивающих услугу по принципу выравненного платежа, регламентом планируется установить обязанность торговцев природным газом и электроэнергией производить перерасчет выравненного платежа с учетом фактического потребления домохозяйствами и внесения корректировок пользователями природного газа в платежи за предыдущие месяцы.
Аналогично, в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года также планируется поддержка компенсации платы за централизованное отопление. В этом случае размер компенсации для покрытия увеличения расходов на тепловую энергию предполагается установить в размере 50% разницы между тарифом на тепловую энергию ближайшего отопительного сезона и медианным тарифом на тепловую энергию в размере 68 евро/МВтч. Поддержка будет применяться автоматически к счетам домохозяйств.
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