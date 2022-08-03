Планируется установить потолок цен на дрова, усовершенствована поддержка потребителей газа

Планируется, что домохозяйства, использующие для отопления древесные пеллеты, древесные брикеты или дрова, должны будут обратиться с документами, обосновывающими платеж, в муниципалитет, который примет решение о предоставлении компенсации. В свою очередь, государство возместит стоимость этой компенсации муниципалитету.

При этом важно указать, что Минэкономики также предложит продлить ранее определенный период поддержки для тех домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, установив его с 1 июля 2022 года по 30 апреля 2023 года. Планируется поддержка компенсации цены на газ в размере 30 евро/МВтч (т.е. 0,030 евро/кВтч) при потреблении свыше 221 кВтч/месяц (21 м3/месяц). Максимальное финансирование, необходимое для этой поддержки, составит приблизительно 36 миллионов евро. Поддержку планируется применять автоматически к счетам домохозяйств.

Также напоминаем, что поддержка планируется и для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления - поддержка будет предоставлена ​​тем пользователям электроэнергии, чье потребление превышает 500 кВтч в месяц, если электроэнергия используется для отопления. Государство компенсирует 50% цены на электроэнергию, превышающую 0,160 евро/кВтч, но не более 100 евро/МВтч. Любое домохозяйство должно будет заплатить за первые 500 кВтч, потребленные в соответствии с ценой на электроэнергию, установленной торговцем электроэнергией, но потребление, превышающее этот порог, будет компенсировано. Поддержка планируется с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года. Чтобы получить поддержку, домохозяйство должно будет обратиться в муниципалитет.

Важно подчеркнуть, что в отношении потребителей природного газа и электроэнергии, оплачивающих услугу по принципу выравненного платежа, регламентом планируется установить обязанность торговцев природным газом и электроэнергией производить перерасчет выравненного платежа с учетом фактического потребления домохозяйствами и внесения корректировок пользователями природного газа в платежи за предыдущие месяцы.

Аналогично, в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года также планируется поддержка компенсации платы за централизованное отопление. В этом случае размер компенсации для покрытия увеличения расходов на тепловую энергию предполагается установить в размере 50% разницы между тарифом на тепловую энергию ближайшего отопительного сезона и медианным тарифом на тепловую энергию в размере 68 евро/МВтч. Поддержка будет применяться автоматически к счетам домохозяйств.