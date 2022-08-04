Столтенберг: Если Россия победит в Украине, она может атаковать и другие страны

"Если Россия выиграет эту войну, [Путин] получит подтверждение того, что насилие работает. Затем могут быть другие соседние страны", - сказал лидер альянса, имея в виду вторжение России в Украину.

Выступая в Норвегии в летнем лагере молодежной организации Лейбористской партии на острове Утойя, недалеко от Осло, Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины.

"Мир, в котором Путин учит тому, что он получает то, что хочет, с помощью военной силы, гораздо более опасен для нас", - сказал генсек НАТО.

Помимо поддержки Украины, второй задачей НАТО является предотвращение распространения конфликта. Российское нападение также подчеркивает важность западного альянса для защиты Европы.

Украина готовится к контрнаступлению на юге страны, сказал Столтенберг, назвав нынешнюю военную фразу "жестокой и кровавой войной на истощение".

В свете войны России против Украины возрастает угроза, которую представляет Россия для Норвегии, предупредил глава альянса.