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Столтенберг: Если Россия победит в Украине, она может атаковать и другие страны

rus.tvnet.lv
Столтенберг: Если Россия победит в Украине, она может атаковать и другие страны
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Edijs Pālens/LETA

Россия может атаковать другие близлежащие страны, если президент России Владимир Путин добьется успеха в войне в Украине, предупредил в четверг, 4 августа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Если Россия выиграет эту войну, [Путин] получит подтверждение того, что насилие работает. Затем могут быть другие соседние страны", - сказал лидер альянса, имея в виду вторжение России в Украину.

Выступая в Норвегии в летнем лагере молодежной организации Лейбористской партии на острове Утойя, недалеко от Осло, Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины.

"Мир, в котором Путин учит тому, что он получает то, что хочет, с помощью военной силы, гораздо более опасен для нас", - сказал генсек НАТО.

Помимо поддержки Украины, второй задачей НАТО является предотвращение распространения конфликта. Российское нападение также подчеркивает важность западного альянса для защиты Европы.

Украина готовится к контрнаступлению на юге страны, сказал Столтенберг, назвав нынешнюю военную фразу "жестокой и кровавой войной на истощение".

В свете войны России против Украины возрастает угроза, которую представляет Россия для Норвегии, предупредил глава альянса.

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