Россия может атаковать другие близлежащие страны, если президент России Владимир Путин добьется успеха в войне в Украине, предупредил в четверг, 4 августа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: Если Россия победит в Украине, она может атаковать и другие страны
"Если Россия выиграет эту войну, [Путин] получит подтверждение того, что насилие работает. Затем могут быть другие соседние страны", - сказал лидер альянса, имея в виду вторжение России в Украину.
Выступая в Норвегии в летнем лагере молодежной организации Лейбористской партии на острове Утойя, недалеко от Осло, Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины.
"Мир, в котором Путин учит тому, что он получает то, что хочет, с помощью военной силы, гораздо более опасен для нас", - сказал генсек НАТО.
Помимо поддержки Украины, второй задачей НАТО является предотвращение распространения конфликта. Российское нападение также подчеркивает важность западного альянса для защиты Европы.
Украина готовится к контрнаступлению на юге страны, сказал Столтенберг, назвав нынешнюю военную фразу "жестокой и кровавой войной на истощение".
В свете войны России против Украины возрастает угроза, которую представляет Россия для Норвегии, предупредил глава альянса.
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