Цена на нефть продолжает падать - на рынке обозначились нетипичные факторы

В четверг распространяемая США марка WTI в четверг потеряла 2,3% своей ценности, упала до 88,54 долларов за баррель, что является самым низким показателем с 2 февраля. В то же время цены на сырую нефть марки Brent сократились на 3%, достигнув 94 долларов за баррель, что является самым низким показателем с 19 февраля.

В среду торговцы нефтью получили сведения от правительства США о том, что создаются накопления как сырой нефти, так и топлива, что означает, что спрос на нефть и нефтепродукты начинает уменьшаться.

Вице-президент Mizuho Securities Роберт Йогер отметил, что в еженедельном сообщении администрации энергетической информации отмечено, что наблюдается снижение объема переработанной нефти и потребленного топлива, также увеличился объем накоплений сырой нефти.

"Необходимо подчеркнуть, что все эти факторы не должны происходить летом. Есть признаки, что формируется низкий спрос", - сказал Йогер.

К тому же, очень странный фактор заключается в том, что американцы этим летом потребляют меньше горючего, чем летом 2020 года, когда действовали Covid-ограничения.

Средний расход топлива за последние четыре недели на конец июля составил 8,6 млн баррелей, что на 9% меньше, чем в аналогичный период 2021 года, и меньше, чем в июле 2020 года.

Возможно, это связано со стремительным ростом цен на топливо. Следует отметить, что цены на нефть очень быстро выросли после начала войны в Украине. 8 марта был достигнут максимум цены, баррель нефти стоил 123,70 долларов. С тех пор цены на нефть упали на 28%.