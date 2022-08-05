Осенью могут начать Covid-вакцинацию групп риска

Как отметила председатель совета Даце Завадска, хотя сезонность Covid-19 пока не подтверждена, ожидается, что осенью активность вируса может возрасти вследствие снижения у людей уже приобретенного иммунитета, сезонных и других факторов.

Кроме того, существует высокая вероятность того, что SARS CoV-2 будет циркулировать одновременно с гриппом и вирусами, вызывающими острые респираторные заболевания, и это может представлять серьезную опасность для групп риска, а также привести к серьезной нагрузке на систему здравоохранения.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту и свести к минимуму случаи тяжелого заболевания, госпитализаций и смерти от Covid-19, ГСИ рекомендует осенью приоритетно прививать людей со средней и тяжелой иммуносупрессией в возрасте с 5 лет и тесно контактирующих с ними лиц, постояльцев и персонал центров длительного социального ухода, всех жителей в возрасте старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и другие группы высокого риска, беременных женщин и работников здравоохранения.

Также ГСИ осенью рекомендует привиться каждому жителю страны.

Как отметила Завадска, неважно, сколько доз, какие из вакцин ранее получил человек, когда и сколько раз он болел. Доступные осенью вакцины подойдут и тем, кто планирует пройти бустерную вакцинацию, и тем, кто вакцинацию только начнет. Тем, кто прошел вакцинацию в прошлом сезоне, нужна одна доза вакцины, а тем, кто ранее не прививался, - две дозы.

Также ГСИ рекомендует при возможности вводить вакцину от Covid-19 одновременно с вакциной от сезонного гриппа. Это особенно важно для пожилых людей и других приоритетных групп, чтобы избежать серьезного заболевания гриппом или вирусом SARS-CoV-2, а также уменьшить нагрузку на здравоохранение при одновременно распространении обеих инфекций.