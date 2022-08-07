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Хорошее время, чтобы быть авиакомпанией, но плохое, чтобы быть пассажиром

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
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Хорошее время, чтобы быть авиакомпанией, но плохое, чтобы быть пассажиром
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Фото: EPA/Scanpix

Авиакомпании по всему миру могут радоваться за вторую четверть этого года - финансовые показатели свидетельствуют, что созданный пандемией кризис, возможно, уходит в историю, так как наконец удалось вернуться к прибыли. Несмотря на то, что авиакомпании могут с облегчением выдохнуть, пассажиры в этой сложной сфере авиации оказались пострадавшими.

Как сообщает CNN, несколько американских авиакомпаний во второй четверти продавали билеты по высоким ценам, однако и это не мешало продавать полные самолеты. В тени этого остались другие проблемы, например, нехватка работников как в авиакомпаниях, так и в аэропортах, что сделало полеты очень сложным делом.

Крупнейшие авиакомпании в США, такие как American Airlines, United и Delta, как и европейская Lufthansa, сообщили о значительных доходах. Более того, в сфере авиации спрос уже превысил допандемийный уровень.

Авиакомпании сообщили о рекордном числе резерваций этим летом, однако спрос значительно превышает предложение, так как перевозчики по-прежнему не пришли в себя после вызванных кризисом пандемии последствий - количество рейсов по-прежнему отстает от допандемийных показателей. Именно поэтому из-за комбинации высокого спроса и ограниченной доступности цены на авиабилеты высоки.

Цены высокие, полеты отменяются

Во второй четверти этого года пассажиры за каждый преодоленный километр платили в среднем на 19% больше, чем во второй четверти 2019 года. Доходы от цен на билет по отношению к мощности выросли даже на 22%.

Однако эти показатели не раскрывают полную картину - бизнес и международные полеты еще не полностью восстановились после пандемии, так как международные перелеты обычно дороже внутренних. Однако, принимая во внимание огромный спрос на полеты, в крупнейших странах цены резко выросли и на внутренние полеты.

Значительной проблемой стало и обслуживание. В этом году отменено несколько десятков тысяч полетов. В целом в этом году число отмененных рейсов увеличилось более чем в два раза, если сравнивать с прошлым годом. Несмотря на то, что число отмененных рейсов выглядит впечатляющим, оно составляет всего 2,5% от общего числа полетов.

Наиболее тяжелая ситуация - в Европе. Здесь отменены примерно 60% от всех отмененных в мире полетов. Больше всего полетов в августе отменила авиакомпания Turkish Airlines. Другие авиакомпании, отменившие значительное число полетов - British Airways, easyJet, Lufthansa и Wizz Air.

Если смотреть подробнее - на уровне государств, то Португалия является одной из стран, которой волна отмены полетов коснулась больше всего. Исполнительный директор португальской национальной авиакомпании ТАР указал, что сейчас в аэропортах Португалии отменено рекордное количество рейсов.

Проблемы возникли и из-за нехватки персонала. После начала пандемии авиакомпании и аэропорты уволили большую часть работников, однако теперь авиакомпаниям тяжело принять на работу достаточно много людей, чтобы без проблем суметь покрыть все необходимые пассажирам услуги.

Отдельная проблема - нехватка пилотов - с началом пандемии многие пилоты были вынуждены покинуть работу, поэтому на маленьких рынках пришлось значительно ограничить доступность авиауслуг.

"Многие пилоты ушли из сферы авиации, и найти им замену нелегко. Это длительный процесс. Думаю, авиакомпаниям понадобится еще минимум год, чтобы суметь полностью приспособиться к нынешнему предложению", - пояснил представитель исследовательской компании Similarweb Джимм Корридор.

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