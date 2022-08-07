Хорошее время, чтобы быть авиакомпанией, но плохое, чтобы быть пассажиром

Однако эти показатели не раскрывают полную картину - бизнес и международные полеты еще не полностью восстановились после пандемии, так как международные перелеты обычно дороже внутренних. Однако, принимая во внимание огромный спрос на полеты, в крупнейших странах цены резко выросли и на внутренние полеты.

Значительной проблемой стало и обслуживание. В этом году отменено несколько десятков тысяч полетов. В целом в этом году число отмененных рейсов увеличилось более чем в два раза, если сравнивать с прошлым годом. Несмотря на то, что число отмененных рейсов выглядит впечатляющим, оно составляет всего 2,5% от общего числа полетов.

Наиболее тяжелая ситуация - в Европе. Здесь отменены примерно 60% от всех отмененных в мире полетов. Больше всего полетов в августе отменила авиакомпания Turkish Airlines. Другие авиакомпании, отменившие значительное число полетов - British Airways, easyJet, Lufthansa и Wizz Air.

Если смотреть подробнее - на уровне государств, то Португалия является одной из стран, которой волна отмены полетов коснулась больше всего. Исполнительный директор португальской национальной авиакомпании ТАР указал, что сейчас в аэропортах Португалии отменено рекордное количество рейсов.

Проблемы возникли и из-за нехватки персонала. После начала пандемии авиакомпании и аэропорты уволили большую часть работников, однако теперь авиакомпаниям тяжело принять на работу достаточно много людей, чтобы без проблем суметь покрыть все необходимые пассажирам услуги.

Отдельная проблема - нехватка пилотов - с началом пандемии многие пилоты были вынуждены покинуть работу, поэтому на маленьких рынках пришлось значительно ограничить доступность авиауслуг.

"Многие пилоты ушли из сферы авиации, и найти им замену нелегко. Это длительный процесс. Думаю, авиакомпаниям понадобится еще минимум год, чтобы суметь полностью приспособиться к нынешнему предложению", - пояснил представитель исследовательской компании Similarweb Джимм Корридор.