Авиакомпании по всему миру могут радоваться за вторую четверть этого года - финансовые показатели свидетельствуют, что созданный пандемией кризис, возможно, уходит в историю, так как наконец удалось вернуться к прибыли. Несмотря на то, что авиакомпании могут с облегчением выдохнуть, пассажиры в этой сложной сфере авиации оказались пострадавшими.
Хорошее время, чтобы быть авиакомпанией, но плохое, чтобы быть пассажиром
Как сообщает CNN, несколько американских авиакомпаний во второй четверти продавали билеты по высоким ценам, однако и это не мешало продавать полные самолеты. В тени этого остались другие проблемы, например, нехватка работников как в авиакомпаниях, так и в аэропортах, что сделало полеты очень сложным делом.
Крупнейшие авиакомпании в США, такие как American Airlines, United и Delta, как и европейская Lufthansa, сообщили о значительных доходах. Более того, в сфере авиации спрос уже превысил допандемийный уровень.
Авиакомпании сообщили о рекордном числе резерваций этим летом, однако спрос значительно превышает предложение, так как перевозчики по-прежнему не пришли в себя после вызванных кризисом пандемии последствий - количество рейсов по-прежнему отстает от допандемийных показателей. Именно поэтому из-за комбинации высокого спроса и ограниченной доступности цены на авиабилеты высоки.
Цены высокие, полеты отменяются
Во второй четверти этого года пассажиры за каждый преодоленный километр платили в среднем на 19% больше, чем во второй четверти 2019 года. Доходы от цен на билет по отношению к мощности выросли даже на 22%.
Однако эти показатели не раскрывают полную картину - бизнес и международные полеты еще не полностью восстановились после пандемии, так как международные перелеты обычно дороже внутренних. Однако, принимая во внимание огромный спрос на полеты, в крупнейших странах цены резко выросли и на внутренние полеты.
Значительной проблемой стало и обслуживание. В этом году отменено несколько десятков тысяч полетов. В целом в этом году число отмененных рейсов увеличилось более чем в два раза, если сравнивать с прошлым годом. Несмотря на то, что число отмененных рейсов выглядит впечатляющим, оно составляет всего 2,5% от общего числа полетов.
Наиболее тяжелая ситуация - в Европе. Здесь отменены примерно 60% от всех отмененных в мире полетов. Больше всего полетов в августе отменила авиакомпания Turkish Airlines. Другие авиакомпании, отменившие значительное число полетов - British Airways, easyJet, Lufthansa и Wizz Air.
Если смотреть подробнее - на уровне государств, то Португалия является одной из стран, которой волна отмены полетов коснулась больше всего. Исполнительный директор португальской национальной авиакомпании ТАР указал, что сейчас в аэропортах Португалии отменено рекордное количество рейсов.
Проблемы возникли и из-за нехватки персонала. После начала пандемии авиакомпании и аэропорты уволили большую часть работников, однако теперь авиакомпаниям тяжело принять на работу достаточно много людей, чтобы без проблем суметь покрыть все необходимые пассажирам услуги.
Отдельная проблема - нехватка пилотов - с началом пандемии многие пилоты были вынуждены покинуть работу, поэтому на маленьких рынках пришлось значительно ограничить доступность авиауслуг.
"Многие пилоты ушли из сферы авиации, и найти им замену нелегко. Это длительный процесс. Думаю, авиакомпаниям понадобится еще минимум год, чтобы суметь полностью приспособиться к нынешнему предложению", - пояснил представитель исследовательской компании Similarweb Джимм Корридор.
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