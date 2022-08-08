Fitch Ratings оставило рейтинг Латвии на уровне A

Стабильности кредитного рейтинга Латвии способствует надежность проводимой государством политики, членство в ЕС и еврозоне, а также относительно низкий государственный долг и расходы на его обслуживание. Кредитный рейтинг Латвии ограничен значительно более низким валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения и несколько более низкими показателями управления, чем в странах с аналогичным кредитным рейтингом.

Хотя Латвия исторически зависела от российского газа и до сих пор подвержена рискам сокращения его поставок в ЕС, Fitch приветствует усилия Латвии по снижению этой зависимости.

Fitch прогнозирует рост ВВП Латвии в 2022 году на 2,9%, чему будет способствовать снятие антиковидных ограничений, но негативно на него повлияет инфляция. Fitch прогнозирует годовую инфляцию в Латвии в этом году на уровне 16,8%.

Fitch указывает на способность правительства эффективно проводить структурные реформы, которые будут стимулировать более быстрый рост ВВП в среднесрочной перспективе и снижать влияние долгосрочных демографических проблем. Кроме того, важным фактором будет способность правительства сократить общий государственный долг по отношению к ВВП в среднесрочной перспективе за счет бюджетной консолидации.

На будущее развитие кредитного рейтинга Латвии негативно повлияют макроэкономические потрясения. Значительное увеличение геополитических рисков также может оказать негативное влияние на экономический рост, проводимую государством политику и развитие кредитного рейтинга Латвии, отмечает Fitch.

Предыдущая оценка кредитного рейтинга Латвии была опубликована Fitch 11 февраля 2022 года. Тогда Латвии тоже был присвоен рейтинг А- при стабильной оценке в будущем.