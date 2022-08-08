Планируется учредить новое предприятие Rīgas osta

Новое предприятие будет выполнять функции управления Рижского свободного порта и станет преемников прав и обязательств, финансовых средств, движимого и недвижимого имущества ликвидируемого управления порта.

Стратегической целью АО Rīgas osta будет устойчивое, ответственное и экономичное управление и развитие инфраструктуры Рижского порта, говорится в документе.

Планируемый основной капитал АО составляет 35 000 евро, в том числе 60% капитала будет принадлежать государству, а 40% - Рижскому самоуправлению.

Держателями государственных долей капитала станут Министерство сообщения, Минфин, Минэкономики и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Также планируется разрешить владельцам долей государственного капитала подписывать акционерный договор с самоуправлением Риги, а Министерству сообщения, Министерству финансов, Министерству экономики и VARAM - инвестировать в основной капитал АО средства в размере 21 000 евро в соответствии с количеством долей государственного капитала.

Таким образом, Минсообщения вложит в капитал средства в размере 8400 евро, Минфин, Минэкономики и VARAM - 4200 евро каждое.

Министерству сообщения поручено до 31 октября 2022 года подать в Регистр предприятий заявление о регистрации АО Rīgas osta в коммерческом регистре.

Поправки к закону о портах предусматривают изменение модели управления Рижским свободным портом - впредь его функции будет выполнять общество капитала, доли которого принадлежат государству, а также могут принадлежать самоуправлению при условии, что государству принадлежит не менее 60%, а самоуправлению - не более 40% долей капитала.