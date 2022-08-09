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В Латвии уменьшается производство строительной продукции

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии уменьшается производство строительной продукции
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Строительство нового жилого дома.
Строительство нового жилого дома. Фото: Вера Копти.

Во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года объемы выпуска строительной продукции по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах уменьшились на 13,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Спад в строительстве инженерных объектов составил 16,8%, в специализированном строительстве - 15,5%, в строительстве зданий - 9,6%.

На уменьшение объемов строительства повлиял резкий рост затрат, что уменьшило спрос на услуги строительства и привело к расторжению договоров, их пересмотру, индексации смет, продлению и переносу сроков строительства.

В первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года объемы выпуска строительной продукции по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах уменьшились на 11,7%. В строительстве инженерных объектов объемы сократились на 16,5%, в специализированном строительстве - на 12,2%, в строительстве зданий - на 8,5%.

Во втором квартале этого года по сравнению с первым объемы выпуска строительной продукции по сезонно скорректированным данным в сравнительных ценах уменьшились на 5,7%. Объемы строительства инженерных объектов уменьшились на 7,4%, строительства зданий - на 1,6%, специализированного строительства - на 4,2%.

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