Дров нет. Нет чека. Могу ли я получить пособие в размере 60 евро?

При этом в министерстве не могут ответить, как это можно реализовать на практике. С одной стороны, план предусматривает компенсацию стоимости в размере 60 евро жителям, не сохранившим товарный чек на купленные дрова. С другой стороны, кажется, что это накладывает дополнительную нагрузку на органы местного самоуправления, поскольку, по мнению VARAM, жители должны будут обращаться за получением льгот в соответствующее самоуправление. "Которое, в свою очередь, проверит обоснованность заявки и оценит ее", - подчеркивает VARAM.

Латвийская ассоциация самоуправлений (LPS) в целом положительно оценивает идею компенсации затрат на энергоресурсы и тем жителям, которые используют дрова. Также, по мнению ассоциации, необходимо поддержать тех, кто уже закупил дрова, потому что, как подчеркивает советник LPS Элла Петермане, подготовка к отопительному сезону, или покупка дров, во многих случаях происходит очень рано - даже в начале года.

"В настоящее время неясен вопрос администрирования компенсаций. Известно, что заниматься оценкой компенсаций должны будут самоуправления, что вызывает опасения по поводу еще большей нагрузки на социальные службы", - говорит Петермане. Она указывает, что при введении нового вида поддержки очень важно не создавать дополнительную бюрократическую нагрузку для муниципалитетов, так как это чревато тем, что цель оказания помощи может быть не достигнута.