Дров нет. Нет чека. Могу ли я получить пособие в размере 60 евро?

Поскольку многие уже купили дрова на следующий отопительный сезон, им также должны быть предоставлены пособия, сказал депутат Сейма Юрис Пуце в понедельник, 8 августа, после встречи коалиционного совета. Многие из тех, кто уже купил дрова, не сохранили доказательство покупки - чек или другой документ, поэтому политики приняли решение поддержать и этих людей и компенсировать им закупку дров. Как? На данный момент ни одно министерство не может этого сказать.
TVNET связался с Юрисом Пуце, чтобы спросить, как он видит реализацию задуманного, ведь именно Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) выдвинуло такую идею - компенсировать затраты на покупку дров также тем жителям, которые не сохранили документ о покупке. Пуце ответил на вопрос TVNET довольно лаконично: "Процедура введения была написана Министерством экономики, поэтому, наверное, они лучше объяснят".
Специалист по связям с общественностью Министерства экономики Эвита Урпена уверена, что "мнение министерства здесь вторично". Она добавила, что в настоящее время министерство работает над уточнениями к законопроекту и будет руководствоваться тем, что решат политики на заседании Кабинета министров.
В VARAM подтвердили порталу, что инициировали предложение по расширению круга получателей пособия. "Большинство домохозяйств, которые используют дрова для отопления, уже подготовились к этому отопительному сезону и своевременно закупили дрова, но есть и такие, которые не сохранили платежный документ или добывают дрова, используя свои ресурсы", - пояснили в министерстве. VARAM отмечает, что домохозяйства, которые вовремя готовятся к следующему отопительному сезону, не должны оставаться без льгот, отсюда и такое предложение.
При этом в министерстве не могут ответить, как это можно реализовать на практике. С одной стороны, план предусматривает компенсацию стоимости в размере 60 евро жителям, не сохранившим товарный чек на купленные дрова. С другой стороны, кажется, что это накладывает дополнительную нагрузку на органы местного самоуправления, поскольку, по мнению VARAM, жители должны будут обращаться за получением льгот в соответствующее самоуправление. "Которое, в свою очередь, проверит обоснованность заявки и оценит ее", - подчеркивает VARAM.
Латвийская ассоциация самоуправлений (LPS) в целом положительно оценивает идею компенсации затрат на энергоресурсы и тем жителям, которые используют дрова. Также, по мнению ассоциации, необходимо поддержать тех, кто уже закупил дрова, потому что, как подчеркивает советник LPS Элла Петермане, подготовка к отопительному сезону, или покупка дров, во многих случаях происходит очень рано - даже в начале года.
"В настоящее время неясен вопрос администрирования компенсаций. Известно, что заниматься оценкой компенсаций должны будут самоуправления, что вызывает опасения по поводу еще большей нагрузки на социальные службы", - говорит Петермане. Она указывает, что при введении нового вида поддержки очень важно не создавать дополнительную бюрократическую нагрузку для муниципалитетов, так как это чревато тем, что цель оказания помощи может быть не достигнута.
"Латвийская ассоциация самоуправлений призвала к внедрению автоматического распределения пособий путем объединения имеющихся в распоряжении государственных учреждений информационных систем, содержащих данные о доходах граждан и финансовом положении домохозяйств", - поясняет Петермане. Также она добавляет, что важно было бы поверить в честность людей, что такие траты [приобретенные дрова] действительно имели место.
Мы спросили VARAM о возможных рисках, если, например, на компенсацию претендует лицо, фактически не имеющее права на льготу, и как можно было бы практически обеспечить оценку обоснованности заявки, на что ответа не было. "Вы должны узнать о рисках в Министерстве благосостояния, потому что система, в которой подаются заявки, разрабатывается по их заказу", - говорится в ответе, данном VARAM.
Мы также обращались с этим же вопросом в Министерство благосостояния, где указали, что реальной ясности пока нет. "На это нет ответа", - сказал Гатис Зариньш, ведущий специалист по связям с общественностью Министерства благосостояния. Он подчеркнул: поскольку решение было принято только в понедельник, 8 августа, и утверждено на заседании во вторник, 9 августа, критерии обоснованности заявки будут разработаны позже, и на данный момент он не может дать дополнительные комментарии.
Текущий план предусматривает, что государство будет компенсировать фиксированную поддержку в размере 60 евро на дом за дрова, приобретенные до 31 августа этого года и в отношении которых не может быть представлено доказательство оплаты. Законопроект направлен в Сейм на рассмотрение в срочном порядке 11 августа.
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