Для уменьшения негативного социально-экономического влияния на доходы населения, связанного с резким ростом цен на энергоресурсы, предусмотрен ряд мероприятий по компенсации затрат домашних хозяйств на теплоснабжение и отопление. Во вторник правительство утвердило соответствующие изменения в законе о мерах по уменьшению влияния чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.
Правительство утвердило план компенсации расходов на отопление
Меры поддержки будут распространяться на такие виды отопления, как центральное отопление, отопление природным газом, электроэнергией, древесными гранулами, древесными брикетами и дровами.
Общую сумму пакета мер поддержки планируется с первоначальных 350 млн евро увеличить до 442,25 млн евро.
Компенсация повышения цен на электроэнергию
Поставщики электроэнергии уже сейчас предлагают ее домохозяйствам по цене свыше 0,1 евро за киловатт-час, и, как свидетельствуют прогнозы, в отопительный сезон цены, скорее всего, продолжат расти. В связи с этим установлен потолок цен на электроэнергию - 0,16 евро за киловатт-час, при достижении которого домашним хозяйствам будет компенсироваться 50% прироста. Этот вид поддержки предусмотрен для домашних хозяйств, которые используют электроэнергию для отопления и потребление составляет более 500 киловатт-часов в месяц.
Первые 500 киловатт-часов потребления домашнее хозяйство должно будет оплачивать по цене, установленной поставщиком электроэнергии, при этом будет компенсироваться расход, который превышает этот порог, но не более 2000 киловатт-часов.
Компенсация повышения цен на газ
При отоплении при помощи газа компенсация будет применяться при потреблении свыше 221 киловатт-часа в месяц, или 21 кубометра в месяц. С учетом того, что примерная разница между ценой природного газа в предыдущем и следующем отопительном сезоне составляет 70 евро, в следующем отопительном сезоне предусмотрена компенсация 50% прироста, то есть 35 евро за мегаватт-час, или 0,035 евро за киловатт-час, без НДС. Однако с учетом того, что регулируемый тариф для домохозяйств уже значительно возрос с 1 июля, планируется продлить применение снижения платы за потребление за период в три месяца. Таким образом, компенсация составит 0,03 евро за киловатт-час и будет выравнена на продленный период оказания поддержки - с 1 июля этого года до 30 апреля 2023 года. Поддержку планируется применять автоматически в счетах, и она охватит почти 65 тыс. домашних хозяйств.
Компенсация повышения цен на отопление
С 1 октября этого года до 30 апреля 2023 года также планируется поддержка для компенсации расходов на теплоснабжение. В этом случае также будет компенсироваться 50% разницы между тарифом ближайшего отопительного сезона и медианой тарифа в размере 68 евро за мегаватт-час. Поддержка будет применяться автоматически в счетах за отопление.
Компенсация повышения цен на древесные брикеты и гранулы
С учетом быстрого роста цен на древесные брикеты и гранулы и их удельного веса в отоплении домашних хозяйств ценовой порог установлен в размере 300 евро за тонну, свыше которого будет применяться компенсация. В этом случае рост расходов также планируется компенсировать в размере 50%, если стоимость превышает 300 евро, но не более 100 евро за тонну. Максимальный объем, за который можно получить поддержку, составит для одного домохозяйства 10 тонн. Домохозяйства, которые используют для отопления древесные гранулы и брикеты, смогут подавать платежные документы в самоуправление, которое примет решение о выплате компенсации. В свою очередь государство возместит самоуправлению эти расходы.
Так как гранулы и брикеты домашние хозяйства закупают заблаговременно до начала отопительного сезона, компенсация распространяется на закупки с 1 мая 2022 года до 30 апреля 2023 года.
Компенсация повышения цен на дрова
Также предусмотрены меры поддержки домохозяйств, использующих для отопления дрова. Для дров установлен потолок цен в размере 40 евро за насыпной кубометр, свыше которого будет применяться компенсация прироста в размере 50%, но не более 15 евро за насыпной кубометр. Максимальный объем, за который можно получить поддержку, для одного домохозяйства составит 35 кубометров. Так как домашние хозяйства закупают дрова заблаговременно, поддержка будет применяться за период с 1 мая 2022 года до 30 апреля 2023 года.
Поддержка по компенсации расходов будет реализована через самоуправления, которые будут консультировать население о механизмах поддержки и подаче необходимых документов. В свою очередь государство полностью компенсирует самоуправлениям расходы на компенсации.
Жилищные пособия
Чтобы повысить доступность жилищных пособий для более широкого круга лиц, за период с 1 сентября текущего года до 30 апреля 2023 года предлагается применять коэффициент "3" при расчете пособий для всех домохозяйств. В результате повышения коэффициента порог гарантированного минимального дохода для расчета размера жилищного пособия составит 327 евро для первого или единственного члена домашнего хозяйства и 228 евро - для остальных членов.
Также законопроект предусматривает софинансирование самоуправлений для выплаты жилищных пособий до мая 2023 года в размере 50% от фактических расходов.
Государственное пособие для пожилых людей, лиц с инвалидностью, лиц, оставшихся без кормильца, с 1 ноября 2022 года до 31 мая 2023 года составит 30 евро в месяц, если размер пенсии, возмещения или социального пособия не превышает 300 евро (без учета центов), 20 евро в месяц - если их размер составляет от 301 евро до 509 евро (без центов), и 10 евро - если их размер составляет от 510 евро до 603 евро в месяц.
Пособие на ребенка с инвалидностью составит 30 евро в месяц и будет предоставляться без оценки объема получаемых услуг.
Как на заседании правительства пояснила заместитель госсекретаря Минблага Элина Целминя, планируется, что в будущем социальную поддержку смогут получить и люди, которым принадлежат нежилые садовые домики, семьи с детьми, владеющие двумя объективно необходимыми автомобилями. Соответствующие изменения будут переданы Кабинету министров вместе с другими поправками в пяти законах. Также предусмотрено, что при принятии решения о предоставлении поддержки в доходах жителей не будет учитываться получение пособий и стипендий.
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