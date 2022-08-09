Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал на пресс-конференции после заседания правительства, что правительство зарезервировало принадлежащий Latvijas gāze газ в Инчукалнском газохранилище для бытовых нужд.
Правительство зарезервировало газ для бытовых нужд
Премьер-министр пояснил, что имеющийся в настоящее время в Инчукалнсе газ полностью покрывает потребности Латвии в следующем отопительном сезоне.
Для дополнительной безопасности правительство решило зарезервировать газ, принадлежащий Latvijas gāze, в хранилищах, чтобы в условиях высокого рыночного спроса этот газ не перепродавался, а гарантированно оставался в распоряжении латвийских домохозяйств.
Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила, что зарезервированный объем составляет 1,15 тераватт-часа (ТВтч) газа. Этот объем равен потреблению домохозяйств в прошлом сезоне.
Индриксоне пояснила, что правительство не закупало этот газ, а резервировало его, чтобы гарантировать необходимое количество природного газа для соответствующих потребителей или домохозяйств на следующий отопительный сезон.
Министр экономики добавил, что потребление природного газа в Латвии в прошлом сезоне составило 6,9 ТВтч, и в настоящее время эти потребности на следующий отопительный сезон покрыты.
Кариньш также подтвердил, что природного газа в Латвии хватит на весь предстоящий отопительный сезон.
Кариньш сослался на информацию, предоставленную Министерством экономики и Conexus Baltic Grid.
Ранее премьер признал, что ведутся переговоры с Литвой о доступности Клайпедского терминала сжиженного газа для латвийских потребителей и с Эстонией, которая вместе с Финляндией строит второй терминал по приему природного газа.
На вопрос, что будет в случае, если в Латвии закончится природный газ, и можно ли у кого его купить, Кариньш ответил в интервью Latvijas Radio, что если в Латвии закончится природный газ, то он закончится во всем регионе.
"Это условия, которые мы пока не предвидим. Похоже, нам и другим хватит на весь сезон, но надо держать ухо востро", - сказал глава правительства.
Он добавил, что для снижения рисков возможного энергетического кризиса поручил всем министерствам разработать в госуправлении план экономии энергоресурсов.
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