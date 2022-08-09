Правительство зарезервировало газ для бытовых нужд

Премьер-министр пояснил, что имеющийся в настоящее время в Инчукалнсе газ полностью покрывает потребности Латвии в следующем отопительном сезоне.

Для дополнительной безопасности правительство решило зарезервировать газ, принадлежащий Latvijas gāze, в хранилищах, чтобы в условиях высокого рыночного спроса этот газ не перепродавался, а гарантированно оставался в распоряжении латвийских домохозяйств.

Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила, что зарезервированный объем составляет 1,15 тераватт-часа (ТВтч) газа. Этот объем равен потреблению домохозяйств в прошлом сезоне.

Индриксоне пояснила, что правительство не закупало этот газ, а резервировало его, чтобы гарантировать необходимое количество природного газа для соответствующих потребителей или домохозяйств на следующий отопительный сезон.

Министр экономики добавил, что потребление природного газа в Латвии в прошлом сезоне составило 6,9 ТВтч, и в настоящее время эти потребности на следующий отопительный сезон покрыты.

Кариньш также подтвердил, что природного газа в Латвии хватит на весь предстоящий отопительный сезон.

Кариньш сослался на информацию, предоставленную Министерством экономики и Conexus Baltic Grid.

Ранее премьер признал, что ведутся переговоры с Литвой о доступности Клайпедского терминала сжиженного газа для латвийских потребителей и с Эстонией, которая вместе с Финляндией строит второй терминал по приему природного газа.

На вопрос, что будет в случае, если в Латвии закончится природный газ, и можно ли у кого его купить, Кариньш ответил в интервью Latvijas Radio, что если в Латвии закончится природный газ, то он закончится во всем регионе.

"Это условия, которые мы пока не предвидим. Похоже, нам и другим хватит на весь сезон, но надо держать ухо востро", - сказал глава правительства.

Он добавил, что для снижения рисков возможного энергетического кризиса поручил всем министерствам разработать в госуправлении план экономии энергоресурсов.