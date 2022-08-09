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Латвия снова начала получать газ из России

rus.tvnet.lv
Латвия снова начала получать газ из России
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Газ. Иллюстративное фото
Газ. Иллюстративное фото Фото: Gatis Dieziņš/LETA

Латвия возобновила импорт российского газа, пишет "Медуза" со ссылкой на информацию с сайта латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid.

Газ поступает в Латвию по газопроводу "Валдай - Псков - Рига" через газоизмерительную станцию "Лухамаа" в Эстонии.

Сообщается, что поставки газа из РФ в Латвию возобновились 5 августа.

Как сообщалось, 30 июля "Газпром" прекратил поставки в Латвию из-за "нарушения условий отбора газа". В "Газпроме не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.

По имеющейся у государства информации, газ на отопительный сезон в Латвии будет обеспечен, сообщила министр экономики Илзе Индриксоне, комментируя заявление российского газового концерна "Газпром" о прекращении экспорта газа в Латвию.

Правительство намерено полностью отказаться от природного газа из России с 2023 года.

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