Latvijas gāze не сможет хранить необходимые запасы природного газа в Инчукалнсе

LG сообщает, что в рамках своей хозяйственной деятельности предпринимает действия, необходимые для продолжения оказания услуг по снабжению газом, приобретая его у других поставщиков.

Изменения в законе об энергетике предусматривают, что публичный торговец не позднее 31 августа каждого года должен обеспечить, чтобы необходимый для потребления домашними хозяйствами объем природного газа на период с 1 октября по 30 апреля следующего года хранился в Инчукалнском подземном хранилище.

В настоящее время объем принадлежащего LG природного газа, который находится в Инчукалнском хранилище, составляет 0,75 тераватт-часа. В свою очередь к 31 августу объем газа LG с учетом прежних договорных обязательств составит 0,69 тераватт-часа.

Как сообщалось, с 10 августа LG как публичный торговец газом должен обеспечить в Инчукалнском подземном газохранилище запасы природного газа в объеме 1,15 тераватт-часа для потребностей домашних хозяйств. Это предусматривают правила, утвержденные правительством во вторник и опубликованные в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства заявил, что для нужд домашних хозяйств правительство зарезервировало в Инчукалнском подземном газохранилище принадлежащий LG газ.

Премьер отметил, что имеющийся в настоящее время в Инчукалнсе газ полностью покрывает потребности Латвии в следующем отопительном сезоне.

Кариньш заверил, что Латвии хватит газа на весь следующий отопительный сезон.