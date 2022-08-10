Latvijas gāze (LG) по состоянию на 31 августа 2022 года не сможет обеспечить выполнение предусмотренной законом об энергетике обязанности публичного торговца по хранению необходимого запаса природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище, говорится в заявлении предприятия бирже Nasdaq Riga.
Latvijas gāze не сможет хранить необходимые запасы природного газа в Инчукалнсе
Согласно закону об энергетике в ситуации, когда действующий публичный торговец (LG) не выполняет предусмотренные законом обязанности, функции публичного торговца берет на себя VAS Latvenergo.
В Latvenergo, комментируя заявление LG, указали, что Кабинет министров во вторник принял обязательные правила, которые гарантируют, что имеющийся в хранилище газ LG зарезервирован на весь отопительный сезон и предусмотрен для латвийских домохозяйств.
"Нормативные акты Латвии обеспечивают поставки природного газа домашним хозяйствам. Действуя в соответствии с законом и получив необходимое решение, в ситуации, когда Latvenergo будет необходимо перенять портфель клиентов-домохозяйств, в нашем распоряжении будут иметься достаточные ресурсы обслуживания клиентов, чтобы это сделать", - заявили в Latvenergo.
Об упомянутой ситуации LG неоднократно информировало правительство и ответственное за энергетическую отрасль Министерство экономики, а также просило созвать совещание всех сторон, чтобы разработать конструктивный и последовательный план действий, но пока этого не произошло, говорится в заявлении LG.
Как указывает предприятие, изменения в законе об энергетике вступают в силу 11 августа, а запрет на поставки природного газа из России - 1 января 2023 года. Таким образом, LG законом запрещено получать природный газ из России, говорится в заявлении.
LG сообщает, что в рамках своей хозяйственной деятельности предпринимает действия, необходимые для продолжения оказания услуг по снабжению газом, приобретая его у других поставщиков.
Изменения в законе об энергетике предусматривают, что публичный торговец не позднее 31 августа каждого года должен обеспечить, чтобы необходимый для потребления домашними хозяйствами объем природного газа на период с 1 октября по 30 апреля следующего года хранился в Инчукалнском подземном хранилище.
В настоящее время объем принадлежащего LG природного газа, который находится в Инчукалнском хранилище, составляет 0,75 тераватт-часа. В свою очередь к 31 августу объем газа LG с учетом прежних договорных обязательств составит 0,69 тераватт-часа.
Как сообщалось, с 10 августа LG как публичный торговец газом должен обеспечить в Инчукалнском подземном газохранилище запасы природного газа в объеме 1,15 тераватт-часа для потребностей домашних хозяйств. Это предусматривают правила, утвержденные правительством во вторник и опубликованные в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства заявил, что для нужд домашних хозяйств правительство зарезервировало в Инчукалнском подземном газохранилище принадлежащий LG газ.
Премьер отметил, что имеющийся в настоящее время в Инчукалнсе газ полностью покрывает потребности Латвии в следующем отопительном сезоне.
Кариньш заверил, что Латвии хватит газа на весь следующий отопительный сезон.
Для обеспечения дополнительной безопасности правительство приняло решение зарезервировать хранящийся в Инчукалнсе газ LG, чтобы в условиях высокого рыночного спроса он не был перепродан далее и гарантированно был предусмотрен для латвийских домохозяйств.
Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила, что зарезервированный объем газа составляет 1,15 тераватт-часа и равен потреблению домохозяйств в прошлом сезоне.
В целом потребление природного газа в прошлом сезоне составило в Латвии 6,9 тераватт-часа, и в настоящее время эти потребности на следующий отопительный сезон обеспечены.
Ранее премьер-министр сообщил, что одновременно продолжаются переговоры с Литвой о возможности использовать Клайпедский СПГ-терминал и с Эстонией, которая вместе с Финляндией реализует проект терминала природного газа.
На вопрос, будет ли возможность купить газ в случае, если Латвии его все-таки не хватит, премьер ответил, что в случае, если газа не будет хватать Латвии, его не будет хватать всему региону.
"Это обстоятельства, которые мы в настоящее время не прогнозируем. Похоже, что нам и остальным хватит на весь сезон, но мы должны быть бдительны", - сказал глава правительства.
Он отметил, что с целью уменьшения рисков возможного энергокризиса поручил всем министерствам разработать план экономии энергоресурсов в государственном управлении.
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