Conexus подтвердил, что в Инчукалнсе хватит объема для природного газа

"Conexus подтверждает, что объем природного газа, находящийся в Инчукалнском подземном газохранилище, является достаточным для обеспечения снабжения пользователей в соответствии с установленным правилами Кабинета министров от 9 августа 2022 года № 503 "Правила о снабжении потребителей электроэнергии во время объявления уровня раннего предупреждения и тревоги", - указывается в публикации.

При этом в сообщении отмечается, что вопросы владения газом, хранящемся в Инчукалнском подземном газохранилище, находятся в компетенции пользователей системы и Conexus обязан обеспечить защиту информации ограниченной доступности, которую Conexus получил от пользователей системы, и не имеет права разглашать ее.

Напомним, 10 августа появилась информация, предоставленная Conexus, в Инчукалнском подземном газохранилище хранится больше природного газа, чем необходимо для обеспечения домохозяйств, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Получив информацию от Latvijas gāze (LG) о том, что оно не сможет выполнять договорные обязательства, предусмотренные в нормативных актах, предоставляя природный газ связанным пользователям, Минэкономики незамедлительно подготовило, а правительство вчера утвердило правила по защите домохозяйств и обеспечению природным газом в обычном объеме по ранее утвержденному тарифу, сообщила министр экономики Илзе Индриксоне.

Если у LG возникнут трудности с обеспечением газом домохозяйств, Conexus и АО Latvenergo окажут необходимую поддержку. В ближайшее время Индриксоне планирует встретиться с LG для обсуждения ситуации.