В Латвии огнестрельное оружие имеют почти 200 граждан России и Беларуси

Огнестрельное оружие зарегистрировано у четырех граждан Беларуси и 189 граждан России. Полиция не собирает информацию о типе огнестрельного оружия, которым владеют эти люди.

Всего в Латвии зарегистрировано 32 059 владельцев огнестрельного оружия, на них зарегистрировано 73 469 единиц огнестрельного оружия, включая охотничье оружие.

Огнестрельное оружие зарегистрировано в Латвии у 74 граждан стран ЕС.

Агентство LETA отмечает, что в коалиционном договоре нового правительства Эстонии содержится план запретить гражданам России и Беларуси ношение огнестрельного оружия в Эстонии, а также возможность отзыва разрешений на ношение оружия у других недружественных государству лиц.