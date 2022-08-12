Talsu namsaimnieks более чем на 50% планирует повысить тариф на тепловую энергию в Талси, свидетельствует поданный предприятием проект тарифа.
В Талси тариф на теплоэнергию вырастет более чем на 50%
В Талси тариф на теплоэнергию вырастет более чем на 50%
В настоящее время временный тариф на теплоснабжение в городе составляет 75,68 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость. Планируется, что он повысится на 51,44% - до 114,61 евро. В свою очередь основной тариф с нынешних 73,05 евро повысится до 111,98 евро за мегаватт-час, или на 53,29%.
Тариф вступит в силу с 15 сентября.
Изменения тарифа связаны с ростом цен на топливо.
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