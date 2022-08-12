В Талси тариф на теплоэнергию вырастет более чем на 50%

В настоящее время временный тариф на теплоснабжение в городе составляет 75,68 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость. Планируется, что он повысится на 51,44% - до 114,61 евро. В свою очередь основной тариф с нынешних 73,05 евро повысится до 111,98 евро за мегаватт-час, или на 53,29%.