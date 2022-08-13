В Литве начато расследование против блогера Анатолия Шария: его подозревают в отмывании денег

По данным литовского издания 15min.lt, поводом к расследованию послужило заявление Марка Фейгина о том, что с 2012 года Анатолий Шарий, будучи резидентом Литвы, мог вести незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

Шария лишили политического убежища в Литве в январе 2022 года. Литовские власти решили, что пребывание блогера в стране представляет угрозу национальной безопасности. После этого блогер уехал в Испанию.

Уже сообщалось, что в мае Шарий был задержан по просьбе Службы безопасности Украины, но затем его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас блогер ждет решения суда о выдаче Украине, власти которой подозревают его в государственной измене.