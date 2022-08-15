При взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" неподалеку от центра Еревана погибли три человека, еще 57 получили ранения, сообщают армянские власти.
Взрыв на складе пиротехники на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване: трое погибших и 57 ранены
Взрыв на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" прогремел в 13:23 по местному времени в воскресенье, затем вспыхнул пожар.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что на месте происшествия работают пожарные и сотрудники спасательных служб.
Около восьми часов вечера по местному времени глава МЧС Армении Армен Памбухчян сообщил, что спасатели обнаружили второго погибшего, женщину. Позже появились сообщения о третьем погибшем.
"На данный момент поступило 20 сообщений от родственников, пропавших без вести. Это означает, что, по крайней мере, мы должны найти еще 20 человек", - добавил Памбухчян.
В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны клубы дыма над городом и слышны многочисленные взрывы. По данным агентства "Новости Армения", "загорелся склад фейерверков и салютов".
На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A— TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2022
Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян в интервью ТАСС подтвердил данные о взрыве на складе "материалов для фейерверков".
Очевидцы говорили об угрозе второго взрыва. Из-за сильного задымления жители близлежащих домов держат окна закрытыми.
Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.