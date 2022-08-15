С сегодняшнего дня тариф на теплоэнергию в Риге повышается более чем на 15%

Согласно решению SPRK, с сегодняшнего дня до 14 августа 2023 года тариф на производство тепловой энергии Rīgas siltums составит 63,86 евро за мегаватт-час, тариф на передачу и распределение тепловой энергии - 19,31 евро за мегаватт-час, торговый тариф составит 1,48 евро за мегаватт-час.

Таким образом, окончательный тариф на тепловую энергию с компонентом акциза на природный газ в размере 0,29 евро за мегаватт-час и непредвиденными расходами в размере 0,51 евро за мегаватт-час с сегодняшнего дня составит 85,45 евро за мегаватт-час.

В то же время ожидается, что

с 15 августа 2023 года окончательный тариф на тепловую энергию Rīgas siltums составит 84,94 евро за мегаватт-час без PVN.

В предыдущий раз тариф Rīgas siltums менялся 11 марта 2022 года, увеличившись на 11% до 74,08 евро за мегаватт-час.