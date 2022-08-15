Цена электроэнергии на прошлой неделе достигла 421,02 евро за мегаватт-час

Цена на электроэнергию в Литве также составила 421,02 евро за МВт/ч, что на 15% больше, чем неделей ранее, а в Эстонии цена выросла на 26% до 353,74 евро за МВт/ч. При этом цена системы Nord Pool поднялась на 136% - до 179,48 евро за МВт/ч.

Росту цен на электроэнергию на прошлой неделе способствовало сокращение на 42% выработки ветровых электростанций в регионе Nord Pool, рост цен на энергоносители и квоты на выбросы углерода, а также снижение доли доступной мощности атомных электростанций Северных стран до 87% от общей установленной мощности.

На средние цены на электроэнергию в странах Балтии за неделю повлияло снижение выработки электроэнергии на 3%, а также сокращение потоков электроэнергии из Финляндии на 13% и из торговой зоны SE4 Швеции на 6%. Кроме того, на прошлой неделе в связи с ремонтными работами продолжалось ограничение пропускной способности участков системы электропередачи между Эстонией и Латвией.