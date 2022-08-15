Цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 15%, достигнув 421,02 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили в АО Latvenergo.
Цена электроэнергии на прошлой неделе достигла 421,02 евро за мегаватт-час
Цена на электроэнергию в Литве также составила 421,02 евро за МВт/ч, что на 15% больше, чем неделей ранее, а в Эстонии цена выросла на 26% до 353,74 евро за МВт/ч. При этом цена системы Nord Pool поднялась на 136% - до 179,48 евро за МВт/ч.
Росту цен на электроэнергию на прошлой неделе способствовало сокращение на 42% выработки ветровых электростанций в регионе Nord Pool, рост цен на энергоносители и квоты на выбросы углерода, а также снижение доли доступной мощности атомных электростанций Северных стран до 87% от общей установленной мощности.
На средние цены на электроэнергию в странах Балтии за неделю повлияло снижение выработки электроэнергии на 3%, а также сокращение потоков электроэнергии из Финляндии на 13% и из торговой зоны SE4 Швеции на 6%. Кроме того, на прошлой неделе в связи с ремонтными работами продолжалось ограничение пропускной способности участков системы электропередачи между Эстонией и Латвией.
На прошлой неделе потребление электроэнергии в регионе Nord Pool выросло в общей сложности до 6 551 гигаватт-часов (ГВт/ч), а производство умеренно снизилось до 6 916 ГВт/ч.
В странах Балтии общее потребление электроэнергии увеличилось на 1% - до 482 ГВт/ч. Общее количество потребленной электроэнергии в Латвии сократилось на 1% и составило 120 ГВт/ч. Между тем, потребление электроэнергии в Эстонии составило 137 ГВт/ч, что на 2% больше, чем неделей ранее. В Литве потребление электроэнергии выросло на 1%, всего было потреблено 225 ГВт/ч.
В странах Балтии общая выработка электроэнергии снизилась на 3% - до 218 ГВт/ч. В Латвии объем выработки электроэнергии упал на 15% - до 32 ГВт/ч. В Эстонии объемы производства выросли на 6% - до 111 ГВт/ч. В Литве выработка электроэнергии составила 75 ГВт/ч, что на 7% меньше, чем неделей ранее.
На прошлой неделе соотношение выработки и потребления в Латвии составило 27%, в Эстонии - 81%, а в Литве - 33%. 45% потребленной в регионе электроэнергии было произведено в странах Балтии.
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