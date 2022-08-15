Видео ⟩ На Юрмальском шоссе произошла авария; пострадал один человек

Очевидцы рассказали RUS TVNET, что авария произошла около населенного пункта Пиньки приблизительно в 18:30.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи (NMPD).

Как рассказали порталу RUS TVNET представители NMPD, вызов на место происшествия поступил в 18:20. Скорая помощь оказала медицинскую помощь одному человеку, получившему множественные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

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