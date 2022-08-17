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Фото ⟩ Необычное зрелище: Балтийское море стало розовым от медуз

Limon.ee rus.tvnet.lv
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Необычное зрелище: Балтийское море стало розовым от медуз
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15 августа наблюдательный эстонец опубликовал в группе  Laulasmaa külainfo в Facebook снимки большого скопления медуз в заливе Лахепере в Лауласмаа (Эстония). По словам профессора морской биологии Эстонского морского института, это обычный балтийский вид, который можно увидеть в наших водах во второй половине лета, пишет Limon.ee.

"Хорошо сегодня искупаться в медузах!" - написал житель Эстонии Имре 15 августа в группе Laulasmaa külainfo в Facebook, добавив красочные фотографии из Лауласмаа. Мужчина рассказал порталу Elu24, что видел там медуз каждое лето, но никогда раньше их не было так много.

Медузы в Лахепере, Лауласмаа
Медузы в Лахепере, Лауласмаа Фото: Erakogu

Профессор морской биологии Эстонского морского института Тартуского университета Георг Мартин говорит, что это распространенный в Балтийском море вид, который называется "ушастая аурелия". Этот вид медуз можно увидеть в эстонских водах каждый год во второй половине лета. В отличие от южных сородичей наши медузы совершенно безопасны и никого не жалят. Скорее наоборот - они сами чаще становятся жертвами человека, случайно наступившего на них.

Порой они действительно собираются в изобилии в одном месте, причиной этому - обычно морское течение. "Таким образом, можно увидеть большие скопления в одном месте, например, в бухтах или водах гавани", - объясняет Мартин и добавляет, что то, что видно на фото, не представляет собой ничего экстраординарного.

Но влияет ли на количество медуз нынешняя жара? "В теплой воде корма больше и растут они быстрее, поэтому действительно становятся крупнее", - отмечает ученый.

Профессор морской биологии уточняет, что при контакте такой медузы со здоровой кожей взрослого человека ничего не случится. Угрозы они не представляют.

Однако если, например, маленький ребенок решит поиграть с медузой и будет ее трогать, его следует остановить и ополоснуть руки чистой водой, рекомендует эксперт. "У детей может возникнуть раздражение, допустим, если руками, которыми они трогали медузу, потереть глаза. Но ничего страшного случиться не должно", - отмечает профессор.

Медузы в Лахепере, Лауласмаа
Медузы в Лахепере, Лауласмаа Фото: Erakogu

Присутствие медуз - признак чистоты воды?

Как выяснилось, это расхожее мнение не соответствует истине. Известно лишь, что медузы обитают только в соленой воде.

Можно ли плавать в водоеме, где водятся медузы?

Можно, но стоит еще раз напомнить - если кожа чувствительная, то можно получить ожоги от соприкосновения с медузами. Бегать босиком там, где очень много медуз, тоже можно, но есть вероятность, что ноги потом будут чесаться.

Интересное о медузах

Медузы аурелии - разнополые существа. Их различить очень просто: на теле самцов располагаются молочно-белые семенники, четко заметные и имеющие вид полуколец, у особей женского пола имеются фиолетовые и красные яичники, которые видны через колокол.

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