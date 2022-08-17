15 августа наблюдательный эстонец опубликовал в группе Laulasmaa külainfo в Facebook снимки большого скопления медуз в заливе Лахепере в Лауласмаа (Эстония). По словам профессора морской биологии Эстонского морского института, это обычный балтийский вид, который можно увидеть в наших водах во второй половине лета, пишет Limon.ee.
Фото ⟩ Необычное зрелище: Балтийское море стало розовым от медуз
"Хорошо сегодня искупаться в медузах!" - написал житель Эстонии Имре 15 августа в группе Laulasmaa külainfo в Facebook, добавив красочные фотографии из Лауласмаа. Мужчина рассказал порталу Elu24, что видел там медуз каждое лето, но никогда раньше их не было так много.
Профессор морской биологии Эстонского морского института Тартуского университета Георг Мартин говорит, что это распространенный в Балтийском море вид, который называется "ушастая аурелия". Этот вид медуз можно увидеть в эстонских водах каждый год во второй половине лета. В отличие от южных сородичей наши медузы совершенно безопасны и никого не жалят. Скорее наоборот - они сами чаще становятся жертвами человека, случайно наступившего на них.
Порой они действительно собираются в изобилии в одном месте, причиной этому - обычно морское течение. "Таким образом, можно увидеть большие скопления в одном месте, например, в бухтах или водах гавани", - объясняет Мартин и добавляет, что то, что видно на фото, не представляет собой ничего экстраординарного.
Но влияет ли на количество медуз нынешняя жара? "В теплой воде корма больше и растут они быстрее, поэтому действительно становятся крупнее", - отмечает ученый.
Профессор морской биологии уточняет, что при контакте такой медузы со здоровой кожей взрослого человека ничего не случится. Угрозы они не представляют.
Однако если, например, маленький ребенок решит поиграть с медузой и будет ее трогать, его следует остановить и ополоснуть руки чистой водой, рекомендует эксперт. "У детей может возникнуть раздражение, допустим, если руками, которыми они трогали медузу, потереть глаза. Но ничего страшного случиться не должно", - отмечает профессор.
Присутствие медуз - признак чистоты воды?
Как выяснилось, это расхожее мнение не соответствует истине. Известно лишь, что медузы обитают только в соленой воде.
Можно ли плавать в водоеме, где водятся медузы?
Можно, но стоит еще раз напомнить - если кожа чувствительная, то можно получить ожоги от соприкосновения с медузами. Бегать босиком там, где очень много медуз, тоже можно, но есть вероятность, что ноги потом будут чесаться.
Интересное о медузах
Медузы аурелии - разнополые существа. Их различить очень просто: на теле самцов располагаются молочно-белые семенники, четко заметные и имеющие вид полуколец, у особей женского пола имеются фиолетовые и красные яичники, которые видны через колокол.
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