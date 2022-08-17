Фото ⟩ Необычное зрелище: Балтийское море стало розовым от медуз

Профессор морской биологии уточняет, что при контакте такой медузы со здоровой кожей взрослого человека ничего не случится. Угрозы они не представляют.

Однако если, например, маленький ребенок решит поиграть с медузой и будет ее трогать, его следует остановить и ополоснуть руки чистой водой, рекомендует эксперт. "У детей может возникнуть раздражение, допустим, если руками, которыми они трогали медузу, потереть глаза. Но ничего страшного случиться не должно", - отмечает профессор.

Медузы в Лахепере, Лауласмаа Фото: Erakogu

Присутствие медуз - признак чистоты воды?

Как выяснилось, это расхожее мнение не соответствует истине. Известно лишь, что медузы обитают только в соленой воде.

Можно ли плавать в водоеме, где водятся медузы?

Можно, но стоит еще раз напомнить - если кожа чувствительная, то можно получить ожоги от соприкосновения с медузами. Бегать босиком там, где очень много медуз, тоже можно, но есть вероятность, что ноги потом будут чесаться.

Интересное о медузах

Медузы аурелии - разнополые существа. Их различить очень просто: на теле самцов располагаются молочно-белые семенники, четко заметные и имеющие вид полуколец, у особей женского пола имеются фиолетовые и красные яичники, которые видны через колокол.