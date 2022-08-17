В этом году жители Латвии все чаще отправляются в путешествия за границу, тем не менее интенсивность туризма еще не вернулась на уровень до Covid-19. В первом полугодии количество полученных страховой компанией ERGO заявок на страховое возмещение в связи с путешествиями в три раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, но в то же время на 38% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года. Наметилась новая тенденция: из-за царящего в авиационной отрасли хаоса этим летом участились задержки рейсов и различные происшествия с багажом? говорится в пресс-релизе ERGO.
Авиационный хаос: опоздать на самолет рискует каждый третий турист
"Количество и подписанных полисов страхования путешествий, и заявленных возмещений дает основания для вывода, что после отмены ограничений из-за пандемии люди чаще отправляются в зарубежные поездки, но это лето в индустрию туризма внесло новое явление, которое можно назвать серьезным осложнением после Covid-19. А именно, нестабильность, забастовки и хаос в авиационной отрасли, что для путешественников создает стресс, неудобства и очень часто выражается в задержках авиарейсов", - рассказывает директор департамента подписания рисков ERGO Райтис Чаклис.
В летние месяцы этого года в связи с задержкой рейсов клиенты ERGO подали на 40% больше заявок на возмещение, чем в 2019 году, когда общее количество страховых возмещений в связи с путешествиями было больше.
Риск при каждом третьем путешествии
Директор агентства путешествий Vanilla Travel Инга Каваца также признает, что из-за нестабильности авиационной отрасли незапланированные расходы этим летом возникают при каждом третьем путешествии: по техническим причинам что-то задерживается, рейс переносится или же из-за очередей в аэропорту невозможно успеть на следующий рейс.
"Причина такого хаоса - именно ограничения на поездки из-за Covid-19, в связи с чем в авиационной отрасли в свое время была уволена большая часть персонала. И аэропорты, и авиакомпании в настоящее время испытывают нехватку работников, поэтому снизилось качество обслуживания. Имеющийся персонал не в состоянии обслужить большой поток туристов. В то же время компании не увеличивают численность сотрудников, осознавая, что осенью вновь может быть риск распространения Covid-19. Таким образом, индустрия туризма находится в возникшем из-за пандемии замкнутом кругу. Сотрудникам, которые запускают пассажиров в самолет, нужно успеть обслужить одновременно еще пять самолетов, поэтому из-за нехватки времени опоздавших на рейс, которые застряли в длинных очередях, часто не дожидаются и оставляют "за бортом"", - разъясняет напряженную ситуацию в авиационной отрасли И. Каваца.
Она отмечает, что в настоящее время, когда стихли забастовки работников аэропортов, хаос не так выражен, но, по сути, проблема, связанная с нехваткой персонала в авиационной отрасли, не решена. Поэтому в августе и в осенние месяцы также придется считаться с различными рисками и тщательно планировать путешествия, обращая особое внимание на страхование, которое помогает покрыть расходы в непредвиденных ситуациях.
Что делать? Рекомендации для успешного планирования полетов
- Хаос и задержки чаще всего возникают в крупных аэропортах с большим потоком пассажиров, например, в Амстердаме, Франкфурте, Лондоне. Если это возможно, поездку желательно планировать, избегая больших аэропортов.
- Полет лучше планировать на утренние часы, когда аэропорты еще не так загружены входящими рейсами. Заторы чаще всего возникают во второй половине дня, когда велик поток входящих и исходящих рейсов. Информация о заторах в аэропортах публично доступна на их сайтах - рекомендуется следить за ней.
- Предусмотреть больший запас времени (по крайней мере два-три часа), чтобы пересесть с одного рейса на другой, если путешествие запланировано со стыковочными рейсами - самими пассажирами или авиакомпаниями. Есть аэропорты, где теоретически установленный минимум времени для пересадки даже меньше часа, но из-за больших очередей и большого потока пассажиров за это время физически невозможно успеть пересесть на следующий рейс.
- Страхование путешествия покрывает случаи, когда на стыковочном рейсе первый рейс задержался из-за плохих погодных условий или по техническим причинам, при условии, что предусмотренное время пересадки составляет по крайней мере два часа. Страхование, как правило, не предусматривает компенсацию в ситуациях, когда пассажир не успевает на стыковочный рейс из-за загруженности сотрудников аэропорта или длинных очередей, поэтому пересадку нужно планировать с запасом времени.
- Если пассажир путешествует с багажом, время пересадки желательно планировать с еще большим запасом времени - по крайней мере четыре-пять часов.
- Если есть ощущение, что очередь движется слишком медленно, а время вылета приближается, нужно обратиться к стоящим впереди пассажирам или контролеру безопасности аэропорта, чтобы обойти очередь. Если из-за очередей вы все же опоздали на рейс, необходимо обратиться к своему перевозчику. Хотя авиаперевозчик в соответствии с нормативными актами не должен брать на себя ответственность за опоздание на рейс из-за очередей в аэропорту, тем не менее есть компании, которые предлагают перерегистрацию на ближайший рейс бесплатно или за минимальную плату.
- В страховой полис путешествия рекомендуется включить риски происшествий с багажом (задержка, потеря, кража и т. д.), а также риски задержки рейса и Covid-19. Бывают случаи, когда багаж зарегистрирован только на одного из путешественников (частое явление, когда путешествует семья). Тогда возникает ошибочное представление, что для одного путешественника нужна полная программа страхования, а остальным достаточно иметь минимальную страховку, включающую только медицинские расходы. Однако, если произошла задержка рейса, это касается всех пассажиров, и для таких случаев желательно создать индивидуальную программу.
- Сдавая багаж, для его дополнительной защиты можно использовать современные технологии, например, разработанное Apple устройство слежения AirTag. Хотя оно и не даст 100%-ной гарантии, что с багажом ничего не случится, перед вылетом самолета вы сможете понять, что багаж не находится в самолете, и своевременно сообщить об этом перевозчику.
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