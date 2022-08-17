Авиационный хаос: опоздать на самолет рискует каждый третий турист

"Количество и подписанных полисов страхования путешествий, и заявленных возмещений дает основания для вывода, что после отмены ограничений из-за пандемии люди чаще отправляются в зарубежные поездки, но это лето в индустрию туризма внесло новое явление, которое можно назвать серьезным осложнением после Covid-19. А именно, нестабильность, забастовки и хаос в авиационной отрасли, что для путешественников создает стресс, неудобства и очень часто выражается в задержках авиарейсов", - рассказывает директор департамента подписания рисков ERGO Райтис Чаклис.

В летние месяцы этого года в связи с задержкой рейсов клиенты ERGO подали на 40% больше заявок на возмещение, чем в 2019 году, когда общее количество страховых возмещений в связи с путешествиями было больше.

Риск при каждом третьем путешествии

Директор агентства путешествий Vanilla Travel Инга Каваца также признает, что из-за нестабильности авиационной отрасли незапланированные расходы этим летом возникают при каждом третьем путешествии: по техническим причинам что-то задерживается, рейс переносится или же из-за очередей в аэропорту невозможно успеть на следующий рейс.