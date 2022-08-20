"Нужно быть осторожными". В Китае обнаружили новый вирус, переносимый животными

Симптомы

Впервые вирус был обнаружен у людей с лихорадкой, которые сообщили о недавнем контакте с животными. Как только вирус был идентифицирован, исследователи стали изучать симптомы.

Большинство инфицированных испытывали лихорадку, утомляемость, кашель, потерю аппетита, мышечные боли, тошноту и головную боль.

У меньшей части инфицированных были потенциально более серьезные осложнения, включая пневмонию и проблемы с печенью и почками. Однако сообщений о тяжелых случаях, необходимости госпитализации или летальных исходов не поступало.

Источником вируса подозревают летучих мышей

Открытие вируса вызвало обеспокоенность отчасти потому, что он принадлежит к тому же семейству, что и вирус Хендра и генипавирус, которые возникли у летучих мышей и могут вызывать смертельные неврологические и респираторные заболевания у людей.

Например, генипавирус может передаваться от человека к человеку, а смертность от него составляет от 40 до 75 процентов.

Исследователи получили образцы от домашних и диких животных в деревнях, где жили больные. Хотя вирус был обнаружен и у некоторых коз и собак, инфицированы оказались 71 из 262 отловленных хорьков. Процентное соотношение предполагает, что естественным резервуаром может быть наземное животное.

Однако некоторые эксперты считают, что наиболее вероятным источником вируса являются летучие мыши. Питер Джон Хэнсон, профессор биологии Пенсильванского государственного университета, подчеркивает, что землеройковые живут около года, поэтому в качестве источника вируса подозреваются именно они.