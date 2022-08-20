Международная группа ученых идентифицировала генипавирус Ланъя, который, возможно, возник у животных класса землеройных. Ученые на востоке Китая изучают новый вирус, которым на данный момент заразились не менее 35 человек, сообщает издание Vice.
"Нужно быть осторожными". В Китае обнаружили новый вирус, переносимый животными
Исследователи Медицинского журнала Новой Англии на прошлой неделе опубликовали открытое письмо, в котором исследователи из Китая, Сингапура и Австралии сообщили об открытии генипавируса Ланъя. В период с 2018 по 2021 год в восточных китайских провинциях Шаньдун и Хэнань инфекция была констатирована у 35 человек, в основном у сельскохозяйственных рабочих.
Из 35 пациентов 26 были инфицированы только вирусом Ланъя, а не каким-либо другим патогеном. Более чем у половины развились аномалии клеток крови, у девяти были проблемы с печенью, а у двух - повреждение почек. Все инфицированные выздоровели.
"До сих пор эти случаи не были смертельными или очень серьезными. Поэтому можно с уверенностью сказать, что к этому новому вирусу следует относиться с тревогой, а не с паникой",
- сказал один из исследователей китайским СМИ.
Группа ученых следила за контактными персонами и не обнаружила передачи вируса от человека к человеку, но из-за небольшого числа инфицированных не смогла определить, было ли это возможно.
"Необходимы дальнейшие расследования тесных контактов в этих случаев, включая тестирование на антитела к новому вирусу, чтобы подтвердить отсутствие передачи от человека к человеку", - сказал вирусолог из Университета Гонконга Малик Перис.
Симптомы
Впервые вирус был обнаружен у людей с лихорадкой, которые сообщили о недавнем контакте с животными. Как только вирус был идентифицирован, исследователи стали изучать симптомы.
Большинство инфицированных испытывали лихорадку, утомляемость, кашель, потерю аппетита, мышечные боли, тошноту и головную боль.
У меньшей части инфицированных были потенциально более серьезные осложнения, включая пневмонию и проблемы с печенью и почками. Однако сообщений о тяжелых случаях, необходимости госпитализации или летальных исходов не поступало.
Источником вируса подозревают летучих мышей
Открытие вируса вызвало обеспокоенность отчасти потому, что он принадлежит к тому же семейству, что и вирус Хендра и генипавирус, которые возникли у летучих мышей и могут вызывать смертельные неврологические и респираторные заболевания у людей.
Например, генипавирус может передаваться от человека к человеку, а смертность от него составляет от 40 до 75 процентов.
Исследователи получили образцы от домашних и диких животных в деревнях, где жили больные. Хотя вирус был обнаружен и у некоторых коз и собак, инфицированы оказались 71 из 262 отловленных хорьков. Процентное соотношение предполагает, что естественным резервуаром может быть наземное животное.
Однако некоторые эксперты считают, что наиболее вероятным источником вируса являются летучие мыши. Питер Джон Хэнсон, профессор биологии Пенсильванского государственного университета, подчеркивает, что землеройковые живут около года, поэтому в качестве источника вируса подозреваются именно они.
Летучие мыши могут жить десятилетиями и естественным образом переносить генипавирусы, а также коронавирусы и филовирусы. "Возможно, естественными резервуарными хозяевами являются летучие мыши, а другие мелкие млекопитающие просто заражены из того же источника", - говорит исследователь.
Животные - источник распространения вируса
По оценкам ученых, до 75 процентов новых инфекционных заболеваний являются зоонозными, что означает, что источником вируса являются животные.
Китай уязвим для распространения зоонозных заболеваний из-за большой численности населения и рабочей силы в сельском хозяйстве, а также из-за очень разнообразной экологии. Рынок диких животных в китайском городе Ухань считается источником происхождения Covid-19 из-за зооноза.
Исследователь и эпидемиолог Саймон Рид также связывает рост числа новых случаев обнаружения новых вирусов в Китае с их уникальной системой эпиднадзора за острыми респираторными инфекциями.
"Они [исследователи в Китае] делают здесь то, чего не делает никто другой. У них больше шансов найти эти вирусы, потому что они их ищут",
- сказал Рид.
Недавнее исследование показало, что коронавирусами, связанными с SARS ежегодно заражаются 66 000 человек, однако большинство случаев в программах эпиднадзора и клинических испытаниях остаются незамеченными и не вызывают вспышек.
Исследователи считают, что риск распространения зоонозов будет только увеличиваться. "Мы должны быть осторожны, потому что в природе существует много таких вирусов, и если еще какой-нибудь из них проникнет в человека, это может быть совсем другая история", - сказал исследователь Ван.
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