Цены на топливо в столицах стран Балтии: Рига показывает стабильность

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Цена на дизельное топливо была самой высокой в Вильнюсе, а дешевле всего оно стоило в Риге.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки и дизтоплива на прошлой рабочей неделе не изменилась, составив соответственно 1,834 и 1,774 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки составила 1,789 евро за литр, что на 1,1% меньше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива увеличилась на 1,1% до 1,819 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллинне цены бензина 95-й марки и дизтоплива сохранились на прежнем уровне - соответственно 1,899 и 1,799 евро за литр.

Цены автогаза в Риге и Вильнюсе в течение недели не изменились - соответственно 0,825 и 0,722 евро за литр, а в Таллинне цена автогаза выросла на 1,2% до 0,87 евро за литр.