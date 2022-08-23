Как в Огре делают самолеты, летающие по всему миру

После переезда в Ригу из Даугавпилса уже в независимой Латвии узнал, что есть экспериментальное производство самолетов, и пошел туда: "Меня часто спрашивают, как ты можешь строить самолеты, если ты этому не учился. Я отвечаю, что жил возле авиационного института, - улыбается Геннадий. - И у меня был доступ в библиотеку".

Дачный самолет

25 лет назад все началось со строительства планера. Собранный собственноручно планерный самолет хранился на даче, на нем играли дети. И в конце концов аппарат был продан, а вместо него куплены инструменты для продолжения любимого дела. На данный момент Геннадий собрал 13 самолетов до последнего винтика. Один помогала делать дочка, другой - сын. Хотя дети и не пошли по стопам отца, дочка вышла замуж за пилота.

Самое любимое "произведение" Геннадия - 15-летний самолет-амфибия - ожидает внимания и времени хозяина: "Этот самолет может летать, но его нужно доработать. Мы поставили автомобильный двигатель от Subaru, он близок к авиационному двигателю, но тяжелый".

Любимый самолет Геннадия Ульянова, куратора на производстве BELMONT AERO Фото: Из архива Геннадия Ульянова

Геннадий признается, что мечтал сделать самолет, чтобы путешествовать по озерам Латвии, ведь не везде может проехать машина, куда-то можно добраться только таким самолетом и приземлиться на воду.

Пятиминутный полет