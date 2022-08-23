Он мечтал не просто летать, а делать свои самолеты, и у него это получилось! Геннадий Ульянов своими руками собрал 13 самолетов и останавливаться на этом не собирается.
Как в Огре делают самолеты, летающие по всему миру
Вам кажется, что в нашей стране ничего хорошего не происходит? Тогда именно для вас мы начинаем серию вдохновляющих статей под девизом Ražots Latvijā ("Произведено в Латвии". - Прим. ред.). Вести свое дело непросто, но каждый день наши герои делают это, чтобы за счет своих услуг и товаров жизнь в нашей стране становилась лучше, красивее, перспективнее.
Огрские самолеты
В невзрачном, на первый взгляд, совершенно обычном здании в Огре два года собирают латвийские самолеты для малой авиации. Делают все на месте. Сначала вырезают детали из металла, придают им необходимую форму, сваривают топливные баки, некоторые детали печатают на 3D принтере, клепают, красят, сушат и "отпускают" на аэродром в Адажи или на территорию заказчика.
Только некоторые детали заказываются из Чехии, и кожу на сиденья натягивают литовцы. Наши умельцы планируют, что все это производство в ближайшем будущем станет полностью латвийским. "Все самолеты, которые делаются из металла - сложные. Это не пластиковые самолеты. Много работы, много деталей: вырезать, покрасить, приклепать, загрунтовать. Сложно, но интересно", - рассказывает Геннадий.
В этакой чистейшей лаборатории (пыльно только в одном цеху, но и там в ближайшее время планируют навести порядок) в данный момент 10 человек собирают сразу четыре самолета. Эти аппараты с нетерпением ожидают их владельцы, считая дни до того момента, когда смогут полетать на своих крылатых красавцах. От заказа до выпуска готового самолета проходит примерно год.
За два года работы на BELMONT AERO произведено 14 самолетов. Для самоокупаемости нужно выходить на создание 10 в год. Пока самолетный бизнес поддерживает другой, более рентабельный.
"Очень много заказов, и чехи не могут обеспечить количеством железа, поэтому мы начинаем делать сами. Ошибаемся, переделываем, учимся", - делится Геннадий Ульянов, который пригласил нас в гости.
Геннадий - куратор на данном производстве, отвечает за все и участвует в каждом процессе, но особенное внимание уделяет пластиковому производству, потому что его не устроило предыдущее качество деталей. Наш самолетных дел мастер говорит, что хочет добиться такого отлаженного производства, чтобы любую деталь можно было поставить без доработок, чтобы не подпиливать, не подтачивать, чтобы самолеты делали и женщины, и молодежь.
Мечта о небе
Наш герой родом из Даугавпилса, с детства мечтал о небе, ждал, когда ему исполнится 16 лет и можно будет заниматься в аэроклубе. Но когда исполнилось 16, в аэроклубе пришлось не летать, а прыгать с парашютом. Геннадий, по его собственному мнению, "застрял там", прыгал за сборную Латвии, участвовал в чемпионатах СССР в Йошкар-Оле. После женитьбы и рождения детей парашютный спорт оставил, но небо не отпустило.
После переезда в Ригу из Даугавпилса уже в независимой Латвии узнал, что есть экспериментальное производство самолетов, и пошел туда: "Меня часто спрашивают, как ты можешь строить самолеты, если ты этому не учился. Я отвечаю, что жил возле авиационного института, - улыбается Геннадий. - И у меня был доступ в библиотеку".
Дачный самолет
25 лет назад все началось со строительства планера. Собранный собственноручно планерный самолет хранился на даче, на нем играли дети. И в конце концов аппарат был продан, а вместо него куплены инструменты для продолжения любимого дела. На данный момент Геннадий собрал 13 самолетов до последнего винтика. Один помогала делать дочка, другой - сын. Хотя дети и не пошли по стопам отца, дочка вышла замуж за пилота.
Самое любимое "произведение" Геннадия - 15-летний самолет-амфибия - ожидает внимания и времени хозяина: "Этот самолет может летать, но его нужно доработать. Мы поставили автомобильный двигатель от Subaru, он близок к авиационному двигателю, но тяжелый".
Геннадий признается, что мечтал сделать самолет, чтобы путешествовать по озерам Латвии, ведь не везде может проехать машина, куда-то можно добраться только таким самолетом и приземлиться на воду.
Пятиминутный полет
Кстати, на этом самолете Геннадий впервые отправился в пятиминутный полет: "На аэродроме Спилве выехал на взлетную полосу, гонял по полосе, проверял тормоза, потерял контроль над скоростью, и самолет взял и взлетел. Я стал молиться: "Господи, помоги посадить самолет, потому что я это не умею делать". Грубо посадил, но посадил, потом ремонтировал. Вот был такой пятиминутный полет. Трое суток был стресс, но на следующий день я снова сел в кабину".
Геннадий признается, что пилотом он не хотел быть никогда, потому что ему нравится свобода, а не полеты по расписанию. Поэтому он так и не получил лицензию пилота.
Мечта по цене квартиры
Не только Геннадий мечтает путешествовать таким образом, но и все европейские заказчики продукции BELMONT AERO. Заказы на производство самолетов поступают в основном из Европы. Каждый клиент приходит со своими ожиданиями и пожеланиями по навигации, двигателю и т. д.
"Мы делаем самолеты для удовольствия, - рассказывает Геннадий. - Сейчас 14-й самолет покупает человек, который живет недалеко от гор - чтобы их перелететь, нужен двигатель с турбиной, турбонаддувом. Чем выше поднимаешься, тем более разреженный воздух, нужно турбиной накачивать. Поэтому стандартный самолетный капот не подошел, а потому я его удлиняю".
Стандартная цена самолета - 80 000. Но из-за нюансов и особенностей заказа стоимость может увеличиться до 120 000 евро. Это хорошее соотношение цены и качества, говорит Геннадий. Заказы поступают от конечных покупателей и дилеров из Италии и Франции. Один самолет оставили специально для тест-драйвов, хотя, возможно, и его продадут, так как спрос очень большой.
Эти самолеты обладают парашютной системой: "В любых случаях - дергаешь, и весь самолет спускается на парашюте", - рассказывает Геннадий.
Напоследок я, которая всегда молится на взлете и со вздохом облегчения покидает салон самолета после приземления, спросила Геннадия: "Что вы чувствуете, когда видите свой самолет в небе?". И ответ меня поразил: "Спокойствие и радость. Когда испытывали первый самолет, был мандраж. Но когда мои самолеты пролетели по всей Европе, Португалии, долетели до Африки и вернулись, у меня появилась уверенность и я ощутила спокойствие. Радость. Люди довольны, люди летают. И я тоже люблю испытывать радость и летать".
Анастасия Байда - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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