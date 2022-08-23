Банк Латвии планирует выпустить посвященную Украине монету с подсолнухом

"Идет работа над выпуском монеты, которая будет выпущена в начале 2023 года. Дизайн монеты согласован с Европейской комиссией и странами еврозоны", - рассказал пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

На национальной стороне монеты будет изображен один из символов украинского народа в борьбе за мир - подсолнух. На монете также будет надпись "Slava Ukrainai!" ("Слава Украине!").

"Украина является крупнейшим в мире производителем подсолнечника и экспортером подсолнечного масла. Однако подсолнечник важен не только с точки зрения народного хозяйства: с тех пор, как Россия начала безжалостную войну на Украине, подсолнечник также стал глобальным символом мира. Впервые подсолнухи были использованы Украиной в качестве символа мира летом 1996 года. Они были посажены на ракетной базе под Первомайском в ознаменование вывода ядерного оружия из страны. В настоящее время люди во всем мире используют подсолнухи, чтобы выразить поддержку украинскому народу", - говорится в сообщении Банка Латвии.

Автором графического дизайна национальной стороны памятной монеты является художник Кришс Салманис.

Как сообщалось, каждая страна еврозоны может ежегодно выпускать по две памятные монеты номиналом два евро, посвященные событиям национального, европейского или мирового значения. Кроме того, в дополнение все страны еврозоны вместе могут выпустить еще одну монету номиналом два евро на общую для стран Евросоюза тему. Памятные монеты имеют те же характеристики, что и обычные монеты номиналом два евро, но на стороне с символами соответствующей страны на них изображен памятный мотив.

Первая в Латвии памятная монета особого дизайна достоинством два евро, выпущенная в обращение Банком Латвии в 2014 году, посвящена Риге - на монете изображена панорама Старой Риги.