Ассоциация: пока Литва отказывается от российских грузов, их перевалка в Латвии растет

"Рига в прошлом году потеряла достаточно большой поток угля, который возвращается. В основном это уголь и различные руды, которые помогают компенсировать потери и дают положительный результат. Похожая ситуация и в Вентспилсе - вернулся уголь, руда, немного нефти. У нас нет данных по Лиепае, но она также имеет положительный результат, поэтому все латвийские порты показывают положительные результаты в этом году после большого падения в прошлом", - заявил в среду журналистам в Клайпеде президент ассоциации Вайдотас Шилейка.

Он считает, что это обусловлено историческими причинами и отношением к деловым связям с Россией: в Латвии грузят не попадающие под санкции товары, в Литве же стараются дистанцироваться от связей с Россией.

"Рига и Таллин всегда были ориентированы на российский транзит, так сложилось исторически, у нас его было меньше, может быть, несколько процентов от общего объема грузов. Я бы предположил, что они (...) грузили то, что не запрещено, считается законным, может быть поэтому там возобновились потоки. Они действительно не могут работать с санкционными грузами, к тому же часть грузов идет из Казахстана", - сказал Шилейка.