В саду в Португалии найден скелет самого большого динозавра в истории

Зауроподы были крупнейшими из всех динозавров и самыми большими наземными животными, которые когда-либо жили. У животных были длинные шеи и хвосты, они питались растениями и ходили на четырех ногах.

В начале августа исследователи из Португалии и Испании обнаружили части позвоночника и ребер динозавра, которые указывали на то, что гигантское животное было около 12 метров в длину.

Останки указывают на то, что животному около 150 миллионов лет. Скелет в настоящее время изучает международная группа исследователей. Поскольку он относительно не поврежден, ученые, работающие над раскопками, надеются найти еще больше останков динозавров.

Apollo.lv уже сообщал, что в 2019 году ученые назвали, вероятно, "худший" день на Земле за 66 миллионов лет. Это утверждение исследователи получили, изучая породы, найденные под Мексиканским заливом на глубине 130 метров.

Породы, которые исследователи обнаружили на глубине 130 метров ниже Мексиканского залива, представляют собой отложения, образовавшиеся в течение нескольких часов после столкновения с планетой гигантского астероида, который, по словам исследователей, погубил динозавров.