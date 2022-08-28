В одном из садов Португалии были раскопаны останки, возможно, самого большого в мире динозавра, когда-либо обнаруженного в Европе, сообщает BBC.
В саду в Португалии найден скелет самого большого динозавра в истории
Зауроподы были крупнейшими из всех динозавров и самыми большими наземными животными, которые когда-либо жили. У животных были длинные шеи и хвосты, они питались растениями и ходили на четырех ногах.
В начале августа исследователи из Португалии и Испании обнаружили части позвоночника и ребер динозавра, которые указывали на то, что гигантское животное было около 12 метров в длину.
Останки указывают на то, что животному около 150 миллионов лет. Скелет в настоящее время изучает международная группа исследователей. Поскольку он относительно не поврежден, ученые, работающие над раскопками, надеются найти еще больше останков динозавров.
Apollo.lv уже сообщал, что в 2019 году ученые назвали, вероятно, "худший" день на Земле за 66 миллионов лет. Это утверждение исследователи получили, изучая породы, найденные под Мексиканским заливом на глубине 130 метров.
Породы, которые исследователи обнаружили на глубине 130 метров ниже Мексиканского залива, представляют собой отложения, образовавшиеся в течение нескольких часов после столкновения с планетой гигантского астероида, который, по словам исследователей, погубил динозавров.
Причина этой катастрофы была обнаружена благодаря британским и американским ученым в 2016 году. Кратер шириной 200 километров расположен под полуостровом Юкатан в Мексике.
Во время экспедиции группа ученых извлекла из подводного мира "ядро", которое, по сути, документирует то, что геологи называют кайнозойским периодом, или веком млекопитающих.
Порода, находившаяся в глубине воды, раскололась, но ее содержимое совершенно не повреждено, говорят ученые. Они подчеркивают, что порода образовалась в результате влияния сильного удара, давления, тепла и воды из-за своего стекловидного содержания. Структура породы была похожа на породы, которые образуются при взаимодействии вулканической лавы с морской водой.
Удар, вызванный астероидом, вероятно, создал гигантский волновой импульс, который вынес морскую воду на берег за сотни километров. Вода продолжала течь и заполнять кратер.
Ученые утверждали, что удар также создал огромный волновой импульс, вызвавший цунами.
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