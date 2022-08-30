Расчет ущерба, причиненного Латвии в результате советской оккупации, будет завершен в этом году, заявил министр юстиции Янис Борданс после заседания правительства.
Борданс: расчет причиненного советской оккупацией ущерба будет завершен в этом году
Борданс: расчет причиненного советской оккупацией ущерба будет завершен в этом году
Сегодня на заседании рассматривался промежуточный отчет о расчетах ущерба и дальнейших действиях по возможному предъявлению России как правопреемнице СССР требования о его компенсации.
Как подчеркнул Борданс, это вопрос самоуважения Латвии и всех стран Балтии.
Комиссия по оценке ущерба в марте следующего года подаст правительству заключительный отчет, который может быть использован для оформления требования о компенсации и его подачи в международные органы.
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